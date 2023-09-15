فرحتك في السما”.. 100 رغيف من غير بطاقة التموين.. خبر في الجون مبروك للجميع تفاصيل وزارة التموين بشأن كارت العيش الجديد

بكارت العيش احصل على 100 رغيف ومن غير بطاقه مبروك بطاقة الحياة تمنحك مئة رغيف من الخبر المدعوم غير المرتبطة ببطاقة التموين، البطاقات التموينية هي واحدة من الحلول المعروضة من قبل الحكومة للأسر الفقيرة والمتوسطة للوصول إلى الخبز المدعوم، تم إنشاء برنامج بطاقة الخبز كمحاولة ملحة من قبل الدولة لتقديم الدعم الكامل للمواطنين، بهدف تمكين الجميع من الاستفادة من الخبز المدعوم والحصول على حصة الخبز الخاصة بهم، بغض النظر عن ما إذا كانوا ممتلكي بطاقات التموين أم لا، هذه المبادرة هي خطوة هامة تثبت التزام الدولة بمساعدة كل شرائح المجتمع وتأمين اللوازم الأساسية للحياة للجميع.

بطاقة الحياة لإنقاذ أولئك الذين ليس لديهم بطاقة تموين

أفاد وزير التموين، الدكتور “علي المصيلحي” بتفاصيل جديدة بشأن الإجراءات التي تجرى حاليًا لتحسين نظام الدعم في مصر، أعلن الوزير عن تدبير جديد سيعمل على تسهيل توفير المواد المدعومة للمواطنين بأسعار مناسبة، في المستقبل، بدلاً من الاحتياج إلى بطاقة تموين للوصول إلى المواد المدعومة، ستصدر الحكومة بطاقة جديدة تعتمد على نظام الدفع المسبق من خلال هذه البطاقة الجديدة، سيتمكن أي مواطن من شراء الخبز المدعوم بأسعار تنافسية، أضاف الوزير كذلك أن البطاقة الجديدة ستوفر المرونة والتيسير للمواطنين الذين لا يمتلكون بطاقة تموين، حيث ستكون هذه الخدمة متاحة للجميع. وليس هذا فحسب، فإن المواطنين الذين يرغبون في شراء الخبز بأسعار السوق، يمكنهم استخدام هذه البطاقة من خلال “الديبيت كارد” التي ستوفرها البريد المصري. وأوضح الوزير أيضاً أنه خلال الأيام القليلة القادمة سيتم الإعلان عن سعر الخبز المدعوم، مما سيمكن المواطنين من تحديد كيفية الاستفادة من هذه الخدمة وفقا لميزانيتهم واحتياجاتهم.

كم سعر رغيف الخبز في الكارت الجديد؟

تتجه وزارة التموين لتنفيذ إصلاح شامل في ثمن الرغيف من خلال فرض نظام جديد يتيح للمواطنين الاستفادة من بطاقة خاصة لديهم، تم تعيين سعر الرغيف المدعم القائم على البطاقة الجديدة عند 75 قرش بسهولة، يمكن للمواطنين تحديد عدد الأرغفة التي يمكنهم الحصول عليها بناءً على قيمة البطاقة التي بحوزتهم، تم تصنيف البطاقات إلى ثلاث فئات متفاوتة الأسعار، هذه البطاقات تمنح الأفراد القدرة على الاستفادة من مجموعة متنوعة من الخدمات كما هو موضح ادناه:

البطاقة الأولى للشحن تكلف 20 جنيهًا، وتتيح للأفراد الحصول على 25 رغيفًا بدعم من الحكومة، بينما تكلف البطاقة الثانية 50 جنيهًا، وتقدم للأفراد حتى 62 رغيفًا بالدعم، يصل سعر البطاقة الأخيرة وهي الأكبر إلى 100 جنيهاً، وتسمح للأفراد بالحصول على ما يصل إلى 124 رغيفًا بالدعم.

طريقة التعامل بكارت العيش الجديد

عقب حصول المواطن على بطاقة العيش، يمكنه الاستعانة بها لشراء الخبز طبقاً للقيمة المدرجة في البطاقة، على سبيل المثال، إذا كانت القيمة الموجودة في البطاقة 50 جنيهاً، ستمكنه من شراء 62 خبزة، هذه البطاقات متوفرة ومطبوعة للبيع، وعند شرائها يتجه المواطن الى صاحب المخبز لاستبدالها بالخبز الذي يحتاجه، يقوم بعد ذلك صاحب المخبز بإدخال البطاقة في الجهاز المخصص للبيع ويحدد عدد الأقطان التي يرغب المواطن في شرائها، فيتم خصم عدد الأقطان من القيمة الموجودة في البطاقة، مما يتيح للمواطن الاطلاع على الرصيد المتبقي في البطاقة في أي وقت يرغب.