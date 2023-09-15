خبر بأحلى سرور وسعادة”.. هتشغل 6 ساعات بس في اليوم.. قانون العمل الجديد +مكافأة نهايــــة الخـدمة

هتشتغل نص الوقت بس قانون العمل 6 ساعات بس حيث عندما تم تعديلات قوانين الدولة كان من ضمنها قانون العمل، وعقد عدة جلسات حتى يتم مناقشة بعضًا من بنود القانون وتم تعديلها، والكثير من البنود تم الموافقة عليها وتعديلها، لأنها تخدم مصلحة الدولة والمواطن، ويوجد بعض البنود الأخرى يقوموا بدراستها، وفيما يلي نعرض أهم تعديلات قانون العمل.

هتشتغل نص الوقت بس قانون العمل 6 ساعات بس

وفي شهر ديسمبر الماضي عقدت أخر جلسة لدراسة ومناقشة قانون العمل، ويتم عرض هذه المناقشات لمجلس النواب بشكل مستمر ويعتمد أفضلها حسب التصويت، والتكافل بين العامل وصاحب العمل هو أوضح أهداف قانون العمل، مع توفير جميع السبل حتى يضمن كلًا منهما حقهما، وفي الأعمال الخاصة يتم إعطاء راتب شهري يتماشى مع الأعمال الذين يقومون بها العاملين، جاء قانون العمل ليقوم بخدمة العاملين في توفير أجازات الكافية حتي يحصلوا على أعلى كفاءة وأفضل إنتاجية من العاملين في الكثير من مختلف المجالات حتى تتحقق العدالة الاجتماعية.

قانون العمل الجديد في عام2023

عقدت بمجلس النواب لجنة القوى العاملة جلسات حتى يتم مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، وهو بتشتغل نص الوقت بس قانون العمل 6 ساعات بس، وقامت الحكومة ببعض التعديلات في المشروع قبل أن يتم مناقشته في الجلسات العامة لمجلس النواب، وذلك بسبب الملاحظات التي قالها البعض حول المشروع، وفي 26 ديسمبر الماضي أصدرت بمجلس النواب لجنة القوى العاملة من خلال الإجتماع الذي عقدته الموافقة المبدئية علي مشروع قانون العمل الذي قامت الحكومة بتقديمه، وهو يعتبر الإجتماع الأول الذي قدمته الحكومة لمناقشة مشروع قانون العمل، وعقدت اللجنة جلسات حتى تتلقى المقترحات والآراء من العمال وأصحاب الأعمال.

قانون ساعات العمل في القطاع الخاص

وساعات العمل لا يقل عن 35 ساعة في الأسبوع ولا يزيد عن 42 ساعة، وذلك وفقًا للمادة45 من قانون الخدمة المدنية، حيث يتم تحديد عدد أيام العمل وعدد ساعاته من قبل السلطة المختصة، وأن يعمل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم يؤدي إلى وضعه في ضغط نفسي قد يؤديه للإنتحار.