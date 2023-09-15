الموعد النهائي لعودة الكهرباء إلى طبيعتها بعد زيادة مدتها إلى ساعتين يوميًا.. أخيرا الوزارة قالت كلمتها

الموعد النهائي لعودة الكهرباء إلى طبيعتها حيث ان موضوع انقطاع التيار الكهربائي هو أحد المسائل التي تثير اهتمام المواطنين بشكل كبير، وزارة الكهرباء أعلنت عن موعد نهائي لانتهاء التخفيف في حملات الأحمال الكهربائية، وهذا الموعد يعتمد على الخطة التي تم الإعلان عنها. من المتوقع أن ينتهي هذا التخفيف مع نهاية فصل الصيف. في الوقت الذي كانت فيه الشركة القابضة لكهرباء مصر قد حددت جداول زمنية لانقطاع التيار الكهربائي، سنتعرف فيما يلي على الموعد النهائي المتوقع لانقطاع التيار الكهربائي.

الموعد النهائي لعودة الكهرباء إلى طبيعتها

تم التأكيد من مصدر موثوق به في الشركة القابضة للكهرباء على استمرار تخفيف الأحمال وان الموعد النهائي لعودة الكهرباء إلى طبيعتها حتى يوم 14 سبتمبر المقبل، هذا الجدول الزمني متوقع أن يستمر حتى عودة الشبكة الوطنية للعمل بشكل منتظم وفقًا للجداول الزمنية المحددة للمحافظات المختلفة.

بيان وزارة الكهرباء بشأن زيادة المدة

ذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أيمن حمزة، تفسيرًا شاملاً لبيان الشركة القابضة للكهرباء بشأن قطع التيار الكهربائي منتصف الليل، وفي هذا السياق، أوضح حمزة أنه وفقًا لبيان الشركة، يتم قطع التيار الكهربائي تمامًا في الساعة 11:50 مساءً أو حتى الساعة 12:10 منتصف الليل كمثال.

وإذا لم يتم قطع التيار في هذا الوقت، قد يتم ذلك في الساعة التالية، وأشار المتحدث إلى موعد متوقع لحل مشكلة تقليل الأحمال وقطع التيار الكهربائي، وأكد أن رئيس الوزراء أعلن أن هذه المشكلة من المتوقع أن تنتهي في منتصف هذا الأسبوع.

الموعد النهائي لعودة الكهرباء إلى طبيعتها وفقًا لبيان صادر عن الشركة ا تم التأكيد على ضرورة تجنب استخدام المصاعد خلال الفترة المحددة للصيانة بهدف الحفاظ على سلامة الجميع. يُذكر أنه سيتم تفعيل هذا الإجراء اعتبارًا من منتصف ليل السبت الموافق 22 يوليو 2023.