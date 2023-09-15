“قصة عشق” الان موعد عرض المؤسس عثمان الموسم الخامس Kurulus Osman الحلقة 131 و تردد القنوات الناقلة بجودة HD

يبحث العديد من عشاق الدراما التركية ، عن موعد عرض الحلقة 131 من الموسم الخامس لمسلسل “المؤسس عثمان”،و يعتبر هذا المسلسل واحدًا من أهم المسلسلات التركية التي تمّ عرضها مؤخرًا، وحقق نجاحًا كبيرًا بين المشاهدين،و يروي المسلسل فترة مهمة في تاريخ الدولة العثمانية، حيث يتناول جهود السلطان ارطغرل في توسيع نطاق الدولة العثمانية وتأسيسها، ويستكمل المسلسل قصة ابنه عثمان بعد وفاة والده في تحقيق تلك الرؤية، ومن خلال التقرير التالى نقوم بتقديم المعلومات الكاملة التى من خلالها تتعرف على موعد عرض مسلسل قيامة عثمان.

المؤسس عثمان الموسم الخامس الحلقة 131

بسبب الاهتمام المتزايد، يقوم العديد من الأشخاص بالبحث المستمر عن موعد عرض الحلقة 131 من الموسم الخامس لمسلسل “المؤسس عثمان” حيث تم إصدار الإعلان الترويجي الخاص بالحلقة الأولى من المسلسل، والذي يظهر فيه المؤسس عثمان وهو يستعد للتصدي لأعدائه في الحرب،و يعد الموسم الجديد بالكشف عن شخصية جديدة مثيرة، وسيشهد عودة المحاربين إلى ساحة القتال،و من المتوقع أن تعقد الشركة المنتجة مؤتمراً صحفياً قريباً للإعلان عن الموعد الرسمي لعرض الحلقة، التى من المتوقع أن يتم عرضها في بداية أكتوبر المقبل، تماماً كما تم العمل على عرض بقية المواسم.

تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لقيامة عثمان

تم الإعلان من قبل قناة الفجر الجزائرية انها ستقوم بنقل أحداث الحلقة 131 من الموسم الخامس لمسلسل “قيامة عثمان” مترجمة في الوطن العربي،و سيتم عرض الحلقة كل يوم خميس في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية وفي تركيا، ستُعرض الحلقة يوم الأربعاء عبر قناة ATV التركية، يمكن ضبط تردد الفجر الجزائرية لمشاهدة الحلقات عن طريق متابعة بيانات التردد التالية.

تردد قناة الفجر على النايل سات

تردد قناة الفجر : 12034.

تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة الفجر على العرب سات