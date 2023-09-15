استمارة تطوع وزارة الدفاع العراق بصفة جندي.. رابط مباشر للتقديم في وظائف وزارة الدفاع العراقية 2023

كشفت وزارة الدفاع العراقية مؤخرًا، فتح باب التقديم في التطوع برتبة جندي للعام الجاري 2023، حيث إن الوزارة أوضحت بأنه يجب على المتقدم أن يكون على دراية كاملة بالشروط والإجراءات الهامة والضرورية من أجل التقديم في هذا الباب، إضافة إلى أنه في السطور التالية نوضح لكم كافة التفاصيل التي تدور حول هذا الموضوع، لكي يتعرف عليه الجميع، والراغبين في التقديم إلى الوظائف.

شروط التقديم على وزارة الدفاع

هناك بعض الشروط الهامة من أجل التقديم في وزارة الدفاع العراقية، وفقًا لما يلي:-

يجب أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية العراقية.

لابد وأن يكون من مواليد 2000.

يجب وأن يكون حامل للشهادة الإعدادية.

القدرة بشكل كبير على القراءة والكتابة ببالغة العربية السليمة.

لابد وأن يكون بصحة جيدة مناسبة وملائمة.

اجتياز الكسف الطبي.

اجتياز الاختبارات التي تنعقد له.

الالتزام بالحضور في المواعيد المحدد.

ألا يكون محكوم على المتقدم بأي جرائم مخلفة بالشرف أو ما شابهه ذلك.

عدم فصل المتقدم من الوظيفة الحكومية.

موافقة رسمية من ولي الأمر.

التقديم في وزارة الدفاع العراقية

حتى تتمكن من التقديم في وزارة الدفاع العراقية، والعمل على ملء الاستمارة المؤهلة، يجب عليك اتباع الخطوات التي جاءت على النحو التالي:-