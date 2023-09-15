“منصة مظلتي” الان استخرج أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية فى العراق الدفعة الخامسة 2023 الوجبة الأخيرة

رابط أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق، حيث بدأت أسماء المستفيدين من الدفعة الخامسة للرعاية الاجتماعية في عام 2023 في العراق تثير اهتمامًا كبيرًا لدى العديد من الأشخاص خلال الفترة القليلة الماضية، وبناءً على ذلك، يزداد عدد البحث على محرك البحث جوجل بشكل مستمر، نظرًا لأن المواطنين المؤهلين بشكل كبير يحتاجون إلى الدعم المالي بسبب الظروف الصعبة التي يواجهونها، هذه الايام اخل جميع المحافظات العراقية، وتم تقديم عدة دفعات سابقة من الرعاية الاجتماعية التي أثرت بشكل إيجابي على حياة العديد من الأسر العراقية، وأصبحت دعم الرعاية الاجتماعية اليوم أحد أهم أنظمة الدعم التي تقدمها الدولة للفئات الأكثر استحقاقًا، للمواطنين داخل العراق.

اسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية 2023 الوجبة الأخيرة

تتولى وزارة العمل العراقية متابعة وتتبع أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في كل مرحلة، ويتم اختيار الأسر المستحقة للدعم المالي الشهري وتوفيره لهم، و يتم توفير ملف بيانات المستفيدين في شكل ملف PDF، ويمكن للأفراد التحقق من الأشخاص المستحقين لهذا البرنامج من خلال اتباع الخطوات التالية.

يُنصح بزيارة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عبر الرابط التالي: [ https://spa.gov.iq/umbrella/ ] ستجد رمز “منصتي” على الموقع، انقر عليه للوصول إلى برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق. يمكنك استعراض الوثائق المشمولة بالرعاية الاجتماعية والتحقق من مؤهلاتك للحصول على الرعاية من خلال رقمك الخاص. في النهاية، يمكنك النقر على كلمة “بحث” للبحث عن المعلومات التي تحتاجها.

الأشخاص المشمولين بالرعاية الاجتماعية

تم الإعلان عن قائمة المستحقين للرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2023 من قبل وزارة العمل، وقدّم العديد من المواطنين طلباتهم للحصول على القائمة النهائية عبر الإنترنت، يأتي هذا الإعلان استجابةً للظروف الصعبة والتحديات الاقتصادية التي تواجهها الملايين من المواطنين، ستتمكن من تنزيل القوائم مجانًا.

الشروط الخاصة بالحصول علي الرعاية الاجتماعية في العراق

للحصول على الرعاية الاجتماعية، يتوجب توفير الشروط التالية:

1. يجب أن يكون عمر المتقدم للرعاية أقل من 60 سنة للرجال و55 سنة للنساء.

2. يجب أن لا يكون المستفيد مسجل سابقًا في أي برامج الضمان الاجتماعي.

3. ستتم تحويل المدفوعات للأرامل والمطلقات والأيتام بشرط تقديم الوثائق المطلوبة.

4. يجب أن يكون عدد أفراد الأسرة لدى المتقدم للرعاية لا يقل عن 4 أفراد.

5. يجب تقديم وثائق رسمية من الجهات المختصة تثبت وجود إعاقة أو أمراض مزمنة.