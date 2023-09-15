الان هنا…رابط استمارة التقديم على وزارة الدفاع العراقية بصفة جندي للتطوع 2023 وشروط التسجيل volmod.ur.gov.iq

قامت وزارة الدفاع العراقية بالإعلان لجميع الشباب العراقيين الراغبين في التطوع في الجيش العراقي بصفة جندي إلى التسجيل، من خلال الرابط الخاص بوزارة الدفاع العراقية، وقامت المديرية العامة للتطوع بنشر الشروط والمستندات المطلوبة للتطوع، وتحددت فترة فتح وإغلاق باب التسجيل الإلكتروني للمتطوعين،و تم تخصيص استمارة إلكترونية للراغبين في التسجيل للتطوع في الجيش العراقي بصفة جندي، وذلك وفقًا لإعلان وزارة الدفاع العراقية، ومن خلال التقرير التالى نقوم بتقديم المعلومات الكاملة التى من خلالها تتعرف على كيفية الاستعلام والتسجيل للتطوع في الجيش العراقي.

موعد وشروط التقديم التسجيل للتطوع في الجيش العراقي

طبقًا للإعلان الصادر عن وزارة الدفاع العراقية، يجب توفير الشروط التالية للتطوع بصفة جندي في الجيش العراقي:

1. أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

2. أن يكون المتقدم من مواليد عام 2000 أو بعده.

3. أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الإعدادية أو ما يعادلها.

4. أن يجيد المتقدم القراءة والكتابة باللغة العربية.

5. أن يكون المتقدم في حالة صحية جيدة ولا يعاني من أي أمراض مزمنة.

6. أن يكون طول المتقدم بين 165 سم و190 سم.

7. يجب أن يكون وزن المتقدم بين 60 إلى 90 كيلوجرام.

8. أن يكون المتقدم لائقًا بدنياً.

9. أن يكون المتقدم لديه سلوك وسيرة حسنة.

10. أن لا يكون المتقدم محكومًا في أي قضية جنائية.

11. الحصول على موافقة ولي الأمر عند التقديم.

رابط التقديم للتطوع في الجيش العراقي

للتقديم والتطوع بوزارة الدفاع العراقية بصفة جندي يجب عليك اتباع الخطوات التالية :-