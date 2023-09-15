عاجل.. زيادة مدة تخفيف أحمال الكهرباء لمدة ساعتين قابلة للزيادة

انتشر مؤخرًا العديد من الشكاوى حول زيادة فترة انقطاع الكهرباء في عدد من المحافظات المختلفة التي من بينها محافظة كفر الشيخ والدقهلية، وغيرها من المحافظات الآخرين التي قام السكان بها بطرح الشكاوي على مواقع التواصل الاجتماعي، لترتفع مدة تخفيف أحمال الكهرباء من ساعة إلى ساعتين وعليه فإن ذلك يأتي بسبب ارتفاع درجات الحرارة وكميات الغاز المستهلكة في محطات توليد الطاقة الكهربائية مما شملت العديد من المناطق المختلفة داخل القاهرة إسكندرية والجيزة.

ترشيد استهلاك الكهرباء في مصر

أكدت مصادر مسؤولة في وزارة الكهرباء، أنه تم تعديل موعد تخفيف الأحمال، ضمن سياسة ترشيد استهلاك الكهرباء، فضلاً عن زيادة عدد الساعات لفصل التيار الكهربائي بالتناوب، لتُصبح المدة ساعتين بدلاً من ساعة واحدة، وهي ما عمل على غضب الكثير من المواطنين، وأثاروا الجدول الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي، لمعرفة أخر موعد لانتهاء الكهرباء، والعودة إلى طبيعتها مرة أخرى، بعد أن تأثروا من انقطاعها بهذا الشكل الغير ملائم.

تقلبات الظروف الجوية

وأضافت المصادر، أن زيادة عدد زيادة ساعات انقطاع الكهرباء، يأتي تزامنًا مع التقليات الخاصة بالظروف الجوية، فضلاً عن أن هناك احتمالية لعدة التيار الكهربائي إلى طبيعته مرة أخرى مع نهاية الشهر الجاري، وذلك تزامنًا مع انخفاض درجات الحرارة، ودخول فصل الشتاء، الذي من خلاله سيوفر كميات هائلة من الغاز والطاقة المستخدمة في توليد الكهرباء، وحتى لا يُعاني الكثير من هذا الانقطاع الذي سبب لهم إزعاجًا كبيرًا في الفترة الماضية.