هنا جميع القنوات الناقلة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة اليوم الجمعه في كأس السوبر الإفريقي 2023

مبارة السوبر الافريقي بين فريق الأهلي المصرى واتحاد العاصمة الجزائرية، حيث يتم البحث حاليًا عن القنوات التي ستنقل مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائر، ويوجد اهتمام كبير بمشاهدة هذه المواجهة المرتقبة، حيث ينتظر الجميع بفارغ الصبر ظهور الفريق الأحمر في الموسم الجديد على الساحة الرسمية، و لمعرفة التفاصيل الكاملة، يُرجى متابعة التقرير التالى الذي سيوفر المزيد من المعلومات عن موعد المواجهة المرتقبة وكذلك القنوات الناقلة للمباراة.

موعد مباراة الاهلى واتحاد العاصمة السوبر الإفريقي.

تستضيف المملكة العربية السعودية مباراة بطولة السوبر الأفريقي في ملعب استاد الملك فهد بالطائف، وستنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً يوم الجمعة الموافق 15 سبتمبر 2023، ويدخل الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا بعد تغلبه على فريق الوداد الرياضي المغربي بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين في مجموع مباراتي الدور النهائي، ونادى اتحاد العاصمة الجزائري لحصولة على الكونفدرالية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة السوبر الأفريقي

ستقوم شبكة قنوات “بي إن سبورت” بنقل مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، وذلك يعود لكون شبكة القنوات القطرية هي الحاملة الحصرية لحقوق بث البطولات القارية، ستتم بث المباراة على قناة “بي إن سبورت 6” و “beIN SPORTS 6″،ووسيتم بث مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في كأس السوبر الأفريقي على قنوات beIN SPORTS التي تعتبر المحطة الوحيدة والحصرية لبث جميع البطولات الأفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحديدًا على قناة beIN SPORTS HD 6.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السوبر الأفريقي

من المتوقع أن تتم بث مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في بطولة السوبر الأفريقي عبر قنوات السعودية الرياضية ssc المفتوحة،و ستقوم هذه القنوات بنقل المباراة مباشرة وبشكل مجاني للمشاهدين الموجودين داخل أراضي المملكة العربية السعودية، وذلك عبر الأقمار الصناعية النايل سات وعرب سات،و ومن الجدير بالذكر أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن أي قنوات مفتوحة أو مجانية ستقوم بنقل المباراة خارج أراضي المملكة العربية السعودية.