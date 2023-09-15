في ليلة من ليالي المنافسات الإفريقية تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو ساحة المنافسة الكروية الحماسية؛ حيث يلتقي بطل أفريقيا ونادي القرن النادي الأهلي أمام بطل الكونفدرالية فريق اتحاد العاصمة الجزائري على أرضية ملعب الملك فهد بالرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، ولمشاهدة تلك المباراة المرتقبة اضبط تردد قناة bein sport 4 الناقلة لها من البيانات التي سنوضحها.

تردد bein sport 4 الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد الجزائر

اضبط الآن تردد بي ان سبورت 4 الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد الجزائر من البيانات التالية:

القمر الصناعي سهيل سات يوتلسات مدار القمر 25.5 درجة شرق 8 درجة غرب التردد 11585 11054 معدل ترميز 27500 27500 معامل الاستقطاب رأسي أفقي تصحيح الخطأ 2/3 2/3

معلق مباراة السوبر الإفريقي على قناة bein sport 4

تنطلق مباراة الأهلي ضد اتحاد الجزائر في تمام الساعة 9:00 من مساء اليوم الجمعة الموافق الخامس عشر من سبتمبر 2023 حسب توقيتي مصر والسعودية والسابعة بتوقيت الجزائر، وقد أعلنت شبكة قنوات beIN عن تولي التونسي عصام الشوالي معلقًا وواصفًا لأحداث المباراة عبر قناة بي إن سبورت 4.

حكم مباراة الأهلي واتحاد العاصمة

أما عن طاقم تحكيم لقاء الأهلي واتحاد الجزائر فقد قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” تعيين الحكم الجابوني “بيار آتشو” كحكم ساحة، ويعاونه مواطنه الحكم “بوريس ديتسوغا” كمساعد أول، وجاء الكاميروني “كارين فومو” كمساعد ثاني، والحكم الرابع السنغالي “عيسى سي”.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي صاحب النصيب الأكبر في التتويج بتلك البطولة ويسعى في هذا اللقاء إلى حصد النجمة التاسعة لبطولة كأس السوبر الإفريقي، بينما يأمل اتحاد الجزائر في حصد أول ألقابه في بطولة السوبر الأفريقي.