” السجاير هتغلى تاني ” أسعار السجائر الجديدة بعد استحواذ الشركة الإماراتية على 25% من أسهم الشرقية للدخان .. نحاول نبطل بقى

أسعار السجائر الجديدة تبعاً للتغيرات التي طرأت عليها في الآونة الأخيرة نستعرضها معكم، فقد زادت أسعار السجائر بشكل كبير حتى أنها بلغت نسبة 100% من سعر العبوة الواحدة، وهناك عدد من الأسباب التي وقفت وراء هذا الارتفاع منها احتكار التجار، ولكن تُشير بعض التقارير لوجود انخفاض تدريجي في الأسعار بعد رفع إنتاج شركة ايسترن كومباني أو الشرقة الشرقية للدخان بنسبة زيادة 40% من الإنتاج الخاص بها.

أسعار السجائر الجديدة

وفقاً لآخر المستجدات المتعلقة بأسعار السجائر والزيادة الطارئة عليها، فهذه قائمة أسعار السجائر الجديدة:

عبوة سجائر كليوباترا بلاك ليبل بسعر 24 جنيه.

عبوة سجائر مونديال سويتش منتول بسعر 24 جنيه.

عبوة سجائر مونديال بلو بيري بسعر 24 جنيه.

عبوة سجائر مونديال لايت بسعر 24 جنيه.

عبوة سجائر بلمونت 24 جنيه.

عبوة سجائر مونديال حمراء بسعر 24 جنيه.

عبوة سجائر مونديال زرقاء بسعر 24 جنيه.

عبوة سجائر سوبر كليوباترا بسعر 24 جنيه.

عبوة سجائر بوكس أبيض كليوباترا بسعر 24 جنيه.

عبوة سجائر كوين سوفت كليوباترا بسعر 24 جنيه.

عبوة سجائر بال مال بسعر 35 جنيه.

عبوة سجائر بوسطن بسعر 24 جنيه.

عبوة سجائر فايسروري بسعر 24 جنيه.

زيادة إنتاج السجائر 15%

قد أعلنت الشركة الشرقية للدخان عن زيادة إنتاجها من السجائر مرة ثانية بنسبة 15% مقارنة بالشهور السابقة، وقد تم طرح كميات إضافية من المنتجات، وقد صرح رئيس شعبة السجائر أن قرار شركة جلوبال بتوفير 150 مليون دولار لشراء مواد التبلغ سوف ينعش السوق.

كانت هذه قائمة بأسعار السجائر الجديدة تبعاً للمستجدات الأخيرة في شهر سبتمبر، وبعد اتخاذ الشركة الشرقية للدخان قرارها بزيادة إنتاجها لسد العجز في السوق المحلي، وعدم ترك الأمر متروك للسوق السوداء وجشع التجار