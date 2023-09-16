” بمناسبة اليوم الوطني 93 ” تردد قناة السعودية الآن أحدث اصدارات هيئة الإعلام بالمملكة .. نزل التردد الآن وشاهد القناة

تردد قناة السعودية الآن من الترددات الجديدة التي انطلقت مع الاحتفال باليوم الوطني السعودي، وبمناسبة هذه الذكرى الغالية أعلن وزير الإعلام السعودي عن إطلاق هذه القناة الهادفة المتخصصة في نقل الكثير من الأحداث البارزة على الساحة والكثير من البرامج المتميزة، ويمكن استقبال القناة بسهولة على أكثر من قمر صناعي ومنها قمر عرب سات و قمر نايل سات في مختلف الدول العربية.

تردد قناة السعودية الآن

يمكن للمشاهد العربي متابعة قناة السعودية الآن على الترددات التالية:

أولاً: تردد قناة السعودية الآن على نايل سات

قمر: نايل سات.

استقطاب: عمودي

تردد: 122284.

معامل التصحيح: 5/6.

معامل الترميز: 27500.

ثانياً: تردد قناة السعودية الآن على عرب سات

يمكنك القيام بضبط تردد قناة السعودية من خلال القمر الصناعي عرب سات والاستمتاع بكل ما يتم تقديمه من فاعليات خاصة باليوم الوطني عن طريق هذا التردد:

قمر: عرب سات.

استقطاب: أفقي

معامل ترميز: 27500

تردد: 12149.

معامل التصحيح: 5/6

نبذة عن قناة السعودية الآن

انطلقت قناة السعودية الآن يوم 13 من شهر سبتمبر 2023 الموافق ليوم الأربعاء في إطار الاحتفالات باليوم الوطني السعودي، ومن أهداف القناة نقل الفعاليات التي تجرى في المملكة العربية السعودية في التو والساعة، وذلك حتى يتمكن الجمهور من متابعتها بشكل مستمر، والوصول لأكبر عدد من المشاهدين.

حيث تلتزم القناة بتغطية الأحداث بشكل سريع وعرض جميع ما تبذله الدولة من جهود لدعم التطور والتنمية في العديد من المجالات، حيث يهتم المشاهدين في الوقت الحالي بمتابعة سير الأحداث في جميع أنحاء المملكة بشكل ملحوظ عن السنوات السابقة.