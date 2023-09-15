رابط استمارة التقديم على وزارة الدفاع العراقية بصفة جندي للتطوع 2023 volmod.ur.gov.iq والشروط المطلوبة

بدأت عمليات البحث تتزايد خلال الساعات الأخيرة عن رابط استمارة التقديم على وزارة الدفاع العراقية بصفة جندي للتطوع 2023، التي تعد من أكثر الأمور بحثاً خلال الساعات الأخيرة، حيث يعد الجيش العراقي من أهم مؤسسات الدولة العراقية والمسؤولة عن أمن وسلامة البلاد، والذي يمتلك عدد من الفروع ومنها القوات البرية والبحرية والدفاع الجوي والمشاة البحرية والقوات الخاصة، حيث يضم الجيش العراقي أكثر من 300 ألف جندي، هذا بالإضافة إلى عدد كبير من المتطوعين .

استمارة التقديم على وزارة الدفاع العراقية بصفة جندي للتطوع

حيث يعد التطوع في الجيش العراقي من أكثر الأمور التي يتمناها عدد كبير من الشباب لما فيه من شرف، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن رابط استمارة التقديم على وزارة الدفاع العراقية بصفة جندي للتطوع 2023 وهذا ما سوف نتعرف عليه بالتفصيل خلال السطور التالية ….

مميزات التقديم في وزارة الدفاع

حيث يعد التطوع في الجيش العراقي فرصة كبيرة لعدد من الشباب الذي يسعى لحماية بلاده والحفاظ عليه والتضحية من أجل بناء مستقبل وطن، وكانت وزارة الدفاع العراقية قد أعلنت عن أن التطوع في الجيش العراقي له الكثير من الامتيازات منها :

تدريب المتطوع على المهارات العسكرية والقتالية .

اكتساب خبرات الضباط والجنود.

الاستفادة بحقوق وامتيازات الاشخاص المجندين منها المرتب والتأمين والترقيات والإجازات.

التعرف على أصدقاء وتكوين صداقات من شتى المحافظات العراقية.

رابط استمارة التقديم على وزارة الدفاع العراقية بصفة جندي للتطوع 2023

حيث أعلنت وزارة الدفاع العراقية عن فتح باب التطوع على وظيفة جندي بداية من صباح يوم الجمعة الموافق 15 سبتمبر 2023 في تمام الساعة 01:00 صباحاً وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية :

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع العراقية من هنا .

اضغط على استمارة التطوع في الجيش العراقي.

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامكم .

تأكد من صحة البيانات المدخلة .

رفع الأوراق والمستندات المطلوبة .

اختر مكان التطوع والفرع العسكري .

اضغط على موافق على الشروط والاحكام.

سوف يتم ارسال رسالة بها رقم الطلب وموعد المقابلة الشخصية والأوراق المطلوبة.

شروط التطوع في الجيش العراقي بصفة جندي