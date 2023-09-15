تعويضات تعويضات … هل تصرف الحكومة تعويض 14% للمعاشات الحكومية بأثر رجعي لمواجهة غلاء المعيشة + وحقيقة زيادة معاشات اكتوبر ٣٠٠ جنيه

تعويض 14% للمعاشات صدرت تصريحات حوله مؤخراً من رئاسة الوزراء على لسان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، حيث استعرض عدد من المزايا المقدمة من الدولة لأصحاب المعاشات، والتي تضمنت تعويضات تصل لأكثر من 14% على قيمة المعاشات يتم صرفها للمستحقين وفق القواعد الخاصة بقانون المعاشات رقم 148.

تعويض 14% للمعاشات

حددت الحكومة الحالات التي تستحق 14% أو أكثر بنسبة تصل إلى 15% تعويض، وذلك للفئات التالية:

عند حدوث عجز جزئي بشكل مستمر يقتضي منع صاحب المعاش من ممارسة العمل.

عند انتظام صاحب المعاش في الرهبنة.

عند معاناة صاحب المعاش من العجز الكلي.

في حالة صدور حكم بالسجن النهائي بما تبقى لصاحب المعاش من عمر حتى سن الشيخوخة.

في حالة الهجرة من البلاد.

عند مغادرة صاحب المعاش الأجنبي البلاد بصفة نهائية، أو اشتغاله في أحد الأعمال في الخارج، أو كان يعمل

بشكل دائم في السفارات والقنصليات الخارجية.

حيث وضحت الحكومة أن الزيادة الجديدة التي يستفيد منها أصحاب المعاشات وصلت إلى 14 مليار جنيه تُصرف لأكثر من 11 مليون من أصحاب المعاشات، بمبلغ إجمالي 28 مليار قيمة الرواتب الخاصة بالمعاشات.

زيادة على معاشات شهر سبتمبر 2023

تم صرف الزيادة المقررة بنسبة 15% في شهر أبريل الماضي من العام الحالي 2023، وهي الزيادة المُطبقة على الرواتب حتى شهر سبتمبر الجاري وأكتوبر القادم، حيث يحصل أصحاب المعاشات على هذه الزيادة عند صرف رواتبهم من المنافذ المختلفة طبقاً لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

موعد صرف المعاشات

وفقًا لقانون التأمينات يتم صرف المعاشات بتاريخ محدد من كل شهر ميلادي وهو الأول من الشهر، أما حول موعد الزيادة السنوية فهي تنفذ في شهر يوليو من كل عام بحد أقصى 15% ما لم يتم صدور قرارات غير ذلك من قبل رئاسة الجمهورية.