” يارب تطلع منهم ياللي بتقرا ” منحة 625 جنيه لفئات معينة بقرار من مجلس الوزراء … أنت وحظك ونصيبك

منحة 625 جنيه لفئات معينة هي مبادرة وردت من الرئيس السيسي للمستفيدين من معاشات تكافل وكرامة، وهو من أهم البرامج الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي المصرية، وهو عبارة عن دعم يُقدم لما يزيد عن خمسة ملايين أسرة في جميع المحافظات المصرية بعد تحقق المتطلبات اللازمة في الحاصلين على المنحة.

منحة 625 جنيه لفئات معينة

يرغب المواطنين المشمولين في منظومة التضامن الاجتماعي في الاستفادة من منحة 625 جنيه الموجهة للمسجلين في تكافل وكرامة، ويمكن الحصول على المنحة بالشكل التالي:

يذهب المواطن إلى الوحدة الاجتماعية الواقعة في المحافظة

التسجيل في برنامج تكافل وكرامة عبر تقديم الأوراق اللازمة، ومنها صورة من شهادة الزواج وشهادة الميلاد للمستفيدين الأقل من عمر 18، ونسخة من البطاقة التموينية، والقيد المدرسي لأبناء الأسرة من عمر ستة إلى 18 عام، ونسخة من الرقم القومي.

تقديم كشف الإعاقة للمتقدمين من المعاقين.

تقديم شهادة الطلاق أو الدليل على حدوث انفصال.

نسخة من إقرار الوصاية على الأيتام.

تسليم الأوراق لمكتب الاخصائي الاجتماعي، ثم يقوم بمتابعة القبول في المنحة عبر الرابط المخصص من الوزارة لمستفيدي تكافل وكرامة ثم إدخال رقم البطاقة وهو عبارة عن 14 رقم.

شروط الحصول على منحة شهرية من الحكومة

الجدير بالذكر أن منحة 625 جنيه لا تُقدم لمن لديه حيازة ملكية زراعية أو عقارية، أو من لديه دخل شهري ثابت، وكذلك يجب الالتزام بالسن المطلوبة والقواعد المنظمة للحصول على منحة التضامن الاجتماعي حتى لا يتم استبعاد الطلب.

ينبغي متابعة الحالة الصحية بصورة دائمة للأم والأطفال والالتزام التام بالحضور بنسبة 80%، كذلك ينبغي حصول الأسرة التي يعولها المجند أو يشارك في إعالتها سواء زوجته واولاده القصر أو الوالدين والأخوات.