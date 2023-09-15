موعد صرف العلاوات الخمس شهر أكتوبر 2023… واماكن صرف العلاوات الخمس

موعد صرف العلاوات الخمس شهر أكتوبر 2023،بدأ عدد كبير من أصحاب المعاشات في البحث عن موعد صرف العلاوات الخمس بعد أن أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن الموعد الرسمي لصرفها، هذا بالإضافة إلى الزيادات المقترحة على المعاشات لكافة المستفيدين ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف سوياً على موعد صرف العلاوات الخمس شهر أكتوبر 2023.

موعد صرف العلاوات الخمس شهر أكتوبر 2023

وكانت وزارة التضامن الإجتماعي قد أعلنت عن موعد صرف العلاوات الخمس شهر أكتوبر 2023، وأشارت الدكتور”نيفين القباج” وزيرة التضامن الاجتماعي عن أنه تم صرف العلاوات الخمس بداية من شهر أبريل الماضي ومن المقرر أن يتم صرف باقي العلاوات في يوم 1 من كل شهر ميلادي، وأشارت الوزيرة خلال لقاء لها على إحدى القنوات الفضائية أن صرف العلاوات سوف يطبق على أي مواطن خرج من المعاش في يوليو 2006 حتى يونيو 2015، على أن يتم الإضافة على الراتب المتغير وأضافت القباج أن المواطن يمكنه الإستعلام عن قيمة العلاوات الخمس من خلال زيارة موقع وزارة التأمينات الاجتماعية ، وذلك يمكنكم الإطلاع عليه من خلال اتباع السطور التالية ….

اماكن صرف العلاوات الخمس على اصحاب المعاشات

حيث يسعى عدد كبير من أصحاب المعاشات للتعرف على قيمة العلاوات الخمس التي تعد من أكثر الأمور بحثاً خلال الساعات الأخيرة، والتي أعلنت عنها وزارة التضامن الإجتماعي لأصحاب المعاشات والزيادة على الراتب المتغير سوف تكون 1495 جنيه، وكانت الوزارة قد أعلنت عنها في أول أبريل الماضي وتم صرف الشريحة الثانية بقيمة 1495 جنيه، وأكدت الوزارة على المستفيدين التوجه إلى منافذ الصرف لصرف العلاوات الخمس مع الالتزام بالاحتياطات الاحترازية منعاً للاختلاط وانتشار فيروس كورونا المستجد.