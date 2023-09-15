عبلة السجائر بـ 24 جنيهًا.. الشرقية للدخات تصدر بيان هام بشأن أسعار السجائر

ارتفعت أسعار السجائر بشكل غير رسمي في العديد من المحلات والأسواق المعنية ببيع السجائر، في حين أن السعر ما زالت مستقرًا وعادلاً، فضلاً عن أنه من المتوقع أن تشهد السواق عودة للانخفاض مرة أخرى في الأيام القليلة المقبلة، حيث إن السوق الموازي تسبب في أزمة كبيرة أمام الكثير من الأشخاص الراغبين بشراء السجائر على مستوى الجمهورية.

أسعار السجائر اليوم الجمعة

وفي هذا أعلنت الشرقية للدخان، عن زيادة انتجاها للسجائر بنسبة وصلت إلى 40% مقارنة الشهور الماضية، كما طرح كميات إضافية من العديد من المنتجات، وفقًا للبورصة المصرية، وذلك من أجل التصدي لأزمة السوق السوداء التي أدت إلى كارثة كُبرى في الأسواق والمحلات، وعن أسعار السجائر فإن سعر علبة السجائر من النوع مونديال لايت وصل إلى 24 جنيهًا، فضلاً عن أن سعر علبة سجائر كليوباترا بلاك وصل إلى سعر 24 جنيهًا، هذا وأن سعر سجائر مونديال سويتش منتول بلغت نحو 24 جنيهًا، كما بلغ سعر علبة سجائر بلمونت إلى نحو 24 جنيهًا.

زيادة إنتاج السجائر لهذا العام

وفي نفس السياق، فأكدت الشرقية للدخان، عن زيادة انتاجها من السجائر بنسبة تصل إلى 15% خلال الفترة الحالية، بما يصل إجمالي الزيادة إلى 55% على مدار العام الجاري، ليؤكد رئيس شعبة السجائر والدخان في اتحاد الصناعات، ابراهيم إمبابي، أن شركة جلوبال قامت بإستثمار نحو 150 مليون دولار أمريكي، من أجل العمل على شراء مواد التبغية، مما ينعش ذلك حجم مستلزمات الإنتاج في شركة الشرقية للدخان.