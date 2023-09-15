مترجعش تندم وتقول معرفش”.. تحذير من شركة المياه لاصحاب عدادات المياه بضروره التوجه الي مقر خدمة العملاء

توجيه نداء مهم من شركة مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين حيث تعمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي على توجيه نداء هام لكل المواطنين، يدعوهم فيها للتوجه إلى أقرب فرع من فروع الخدمة، هذا النداء يأتي نظرًا لأسباب ضرورية تتعلق بالحفاظ على الخدمات وضمان سلامة المنازل خلال فترات طويلة من الغياب، فيما يلي سوف نوضح لكم كافة التفاصيل حول هذا الموضوع.

تحذيرات خاصة بأصحاب العدادات

توجهت شركة المياه في منطقة الجيزة بنداء هام لأصحاب العدادات، يطالبهم باتخاذ إجراءات هامة عند مغادرة المنزل لفترات طويلة، يتضمن هذا النداء وقف ضخ المياه وتعليق إصدار الفواتير لحين العودة للمنزل، مع ضرورة إبلاغ الجهة المعنية واحتساب القراءة الأخيرة بالعداد.

المستندات المطلوبة لتعليق إصدار فواتير المياه

لطلب تعليق إصدار فواتير المياه، يجب على المواطنين توفير بعض المستندات الضرورية، منها بطاقة الرقم القومي الصالحة وآخر فاتورة مياه، بالإضافة إلى تقديم بيانات الاتصال الصحيحة وآخر قراءة مسجلة بالعداد.

خطوات تقديم طلب تعليق إصدار فواتير المياه

يتضمن الإجراء تعبئة نموذج الطلب في مركز خدمة العملاء، وسداد رسوم غلق المياه والمستحقات الخاصة للاشتراك، مع إخطار الجهة المسؤولة بغلق المنزل لفترة محددة لدواعي السفر أو الغياب.

ويجب أن يكون تعليق إصدار فواتير المياه خلال فترات السفر أمرًا يتم بناءً على إجراءات ومستندات محددة، مما يساهم في ضمان سلامة وحفاظ على المياه والخدمات خلال غياب المواطنين عن منازلهم.