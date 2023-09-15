شغال الان.. رابط التقديم على التطوع في وزارة الدفاع 2023 عبر الموقع الرسمي

يعد رابط التقديم على التطوع في وزارة الدفاع 2023 من أهم الروابط التي يحتاج إليها الراغبين في التطوع بالجيش العراقي، خاصة أنها فرصة رائعة للجميع لخدمة بلادهم والمساهمة في الحفاظ على الأمن والاستقرار على مستوى الدولة، ويتطلب الدخول إلى رابط التقديم على التطوع في وزارة الدفاع 2023 والقيام ببعض الإجراءات لتي أعلنت عنها وزارة الدفاع العراقية في الفترة الأخيرة، وهو ما نتعرف عليه في المقال.

رابط التقديم على التطوع في وزارة الدفاع 2023

أعلنت الوزارة عن رابط التقديم على التطوع في وزارة الدفاع 2023 خلال الأيام القليلة الماضية، وأنه بالدخول عليه وملء البيانات المطلوبة في استمارة التطوع، سوف يتم إرسال الطلب مباشرة للنظر فيه، كما أعلنت وزارة الدفاع أيضاً أن بدء التسجيل يكون من يوم 15 سبتمبر الجاري حتى يوم 21 منن نفس الشهر، ويكون القبول وفقاً لشروط محددة من الوزارة، كما يحصل المتطوع على راتب 750 ألف خلال 3 سنوات يقضيها في الخدمة.

خطوات التقديم على وزارة الدفاع بصفة جندي عراقي

يمكن التقديم في وزارة الدفاع بصفة جندي عراقي بخطوات سهلة وبسيطة، وهي كما يلي:

الدخول على موقع استمارة التطوع في العراق على الإنترنت من الرابط في الفقرة السابقة.

قم بملء الاستمارة بشكل دقيق وتأكد من صحة كل المعلومات المطلوبة من الموقع والوزارة.

اكتب معلومات مثل: الاسم بالكامل، تاريخ الميلاد، النوع، العنوان، الخبرات والمؤهلات التعليمية.

يتم إجراء الفحص الصحي والبدني للتأكد من توافر اللياقة البدنية المناسبة في المتطوع بالجيش، مع إجراءات الاختبارات للتأكد من ذلك.

قد يتم دعوتك لإجراء مقابلة شخصية لمناقشة الحافز والمهارات والدور الذي تريد تأديته كمتطوع في وزارة الدفاع.

في حا تم قبولك سوف تخضع لفترة تدريب عسكري وتتعلم المهارات والقواعد العسكرية الأساسية التي يجب الالتزام بها.

عند اجتياز معسكر التدريب سوف تكون جاهزاً لبدء الخدمة كمتطوع في وزارة الدفاع.

تعمل ضمن الفرق العسكرية وتقوم بتنفيذ كل المهام الموكلة إليك لتساهم في حفظ استقرار وأمان البلد.

مع العلم أن التطوع في وزارة الدفاع يتطلب الالتزام والتفاني والانضباط والقوة والبدنية والعقلية، مع الحفاظ على الهدوء دائماً حتى في أصعب الأوقات.