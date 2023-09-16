مش هتدفع فاتورة الأرضي تاني”.. المصرية للاتصالات توضح 4 فئات معافين من دفع فاتورة التليفون الأرضي مليون مبروك

تعمل الشركة المصرية للاتصالات على تقديم خدمات سهلة وميسرة للمواطنين، من بينها إمكانية الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي بشكل ميسر وسهل، يمكن للمشتركين معرفة تفاصيل الفاتورة والاطلاع عليها عبر الموقع الرسمي للشركة، في هذا المقال، سنتناول الفئات التي تمتعت بامتياز خاص يعفيها من دفع فواتير الهاتف الأرضي، بالإضافة إلى طرق الدفع المتاحة والوثائق المطلوبة للتقديم على الخدمة.

الفئات المعفاة من دفع فاتورة الخط الأرضي

كبار السن (60 عاما وما فوق): يتمتع أفراد فئة كبار السن الذين تجاوزوا ستين عامًا بامتياز خاص يعفيهم من دفع أي فواتير تليفون أرضي، يأتي هذا الإجراء استجابةً لاحتياجاتهم وتسهيلًا لأعباءهم المالية.

ذوو الاحتياجات الخاصة: تقدم الشركة معافاة من دفع فواتير التليفون الأرضي لذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف توفير دعم مالي لهم وتخفيف الأعباء المالية التي قد تواجههم بسبب ظروفهم الخاصة.

طرق دفع فاتورة الهاتف الأرضي لعام 2023

يمكن لمالكي الهاتف الأرضي دفع فواتيرهم بشكل سهل وميسر عبر عدة طرق، ومن بينها:

الدفع عن طريق السنترالات المنتشرة في الجمهورية.

الدفع عن طريق فروع الشركة المنتشرة.

الدفع عبر المحافظ الإلكترونية باستخدام محافظ فودافون كاش أو أورانج أو اتصالات.

الدفع عبر خدمات فوري وأمان وي والتطبيقات الأخرى الخاصة بالدفع.

الدفع عبر حساب البنك أو باستخدام إنستا باي.

الوثائق المطلوبة للتقديم على تليفون أرضي

عند الرغبة في التقديم للحصول على هاتف أرضي، يجب على المواطن إحضار الوثائق التالية:

أصل وصورة من مستند يثبت الهوية الشخصية، مثل البطاقة الشخصية أو جواز السفر أو رخصة القيادة.

عقد ملكية أو عقد إيجار للعقار الذي يرغب في تركيب الخط الأرضي فيه.

إيصالات حديثة تثبت عنوان العقار، مثل إيصالات الغاز أو المياه أو الكهرباء.

إذا كان المتقدم ينوب عن مالك أو مستأجر العقار، يجب أحضار صورة من التوكيل.

في حال وجود خط أرضي سابق، يجب تقديم صورة من آخر فاتورة مسددة.

من خلال تبسيط عملية الدفع وتقديم معافاة لبعض الفئات، تهدف الشركة المصرية للاتصالات إلى تقديم خدمات مبتكرة ومناسبة لاحتياجات المجتمع، يجب على الراغبين في الاستفادة من هذه المزايا التحقق من الشروط والأحكام المطبقة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتقديم.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لعام 2023

توفر الشركة المصرية للاتصالات للمواطنين إمكانية الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي بكل سهولة ويسر، يمكن للمشتركين معرفة تفاصيل الفاتورة ومتابعتها عبر الدخول إلى الموقع الرسمي للشركة وذلك من خلال الخطوات التالية: