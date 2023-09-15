الان.. متابعة مسلسل الطائر الرفراف الحلقة 37 الموسم الثاني | موعد العرض والقناة الناقلة “الموسم الثاني” علي قناة Star TV

يعد مسلسل الطائر الرفراف الحلقة 37 الموسم الثاني من أهم المسلسلات التي يتابعها عدد كبير من الناس، خاصة محبي وعشاق الدراما التركية الرومانسية، ويترقب الجميع هذا المسلسل للاستمتاع بأحداثه المشوقة وكل تفاصيله المميزة التي تجذب الجميع لمشاهدته، وحظي مسلسل الطائر الرفراف الحلقة 37 الموسم الثاني وباقي الحلقات باهتمام الجميع في الفترة الأخيرة، ونستعرض في المقال موعد عرض الحلقة والقناة الناقلة لها على القمر الصناعي نايل سات.

مسلسل الطائر الرفراف الحلقة 37 الموسم الثاني

بعد متابعة الجزء الأول من المسلسل الشهير، أصبح الجميع يترقب مسلسل الطائر الرفراف الحلقة 37 الموسم الثاني وباقي الحلقات بشكل عام، وشهد محرك جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي عمليات بحث كثيرة عن المسلسل، والذي أصبح يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة من كل أنحاء الوطن العربي.

وينتظر الجميع بعض التطورات المثيرة في القصة، ومن المتوقع أن تشهد الحلقات المقبلة زفاف فريد ومشاهد سيران وهي تستعد للزفاف إلخ..

موعد عرض مسلسل طائر الرفراف الموسم الثاني

يتم عرض مسلسل طائر الرفراف الموسم الثاني على قناة mbc4 الشهيرة على القمر الصناعي نايل سات، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والعاصمة الرياض، وهو نفس موعد عرض المسلسل على مستوى جمهورية مصر العربية والعاصمة القاهرة، كما تتم إعادة الحلقة في تمام الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل بتوقيت مصر والسعودية.

كما يتم عرض مسلسل طائر الرفراف الموسم الثاني على قناة Star TV على القمر الصناعي نايل سات، وذلك في تمام الساعة 8.00 مساءً بتوقيت تركيا اليوم 15 سبتمبر الجاري من عام 2023 الحالي، ويمكن التعرف على تردد قناة Star TV على النايل سات بالأسفل.

تردد القناة الناقلة لمسلسل طائر الرفراف الجزء الثاني

يبحث الآلاف عن تردد القناة الناقلة لمسلسل طائر الرفراف الجزء الثاني أو تردد قناة ستار تي في بشكل عام لمشاهدة أحداث المسلسل التركي الشهير، ويمكن استقبال التردد على القمر الصناعي نايل سات بالبيانات التالية: