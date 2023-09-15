وظائف براتب 10,000 ريال.. وظائف شاغر في المملكة العربية السعودية لحملة البكالوريوس

كشفت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد في المملكة العربية السعودية، عن توافر مجموعة من الوظائف الشاغرة لجميع حملة البكالوريوس فأعلى، فضلاً عن أن هذه الوظائف تكون في مختلف منافذ المؤسسة، حتى يتمكن جميع المتقدمين من القبول في مثل هذه الوظائف الشاغرة، إضافة إلى أن المؤسسة توفير رواتب تنافسية عند القبول، وكذلك بدل سكن ومواصلات وغيرها من المزايا الأخرى، التي يحصل عليها جميع المتقدمين لمثل هذه الوظائف.

الوظائف الشاغرة في مؤسسة جسر الملك فهد

هناك بعض المتطلبات الهامة من أجل التقديم في الوظائف الشاغرة بمؤسسة جسر الملك فهد، وفقًا لما يلي:-

يجب وأن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس.

أن يكون حديث التخرج ولا يمر على تخرجه سوا عام واحد.

إتقان اللغتي العربية والإنجليزية.

رواتب مؤسسة جسر الملك فهد

يحصل المتقدم على راتب قدره 10000 ريال سعودي، مع تافر السكن والمواصلات، وكذلك التأمين الصحي والإجتماعي، إضافة إلى العديد من المزايا التنافسية الأخرى، التي يحصل عليها جميع المتقدمين، عند قبولهم في مثل هذه الوظائف داخل مؤسسة جسر الملك فهد بالمملكة العربية السعودية.

طريقة التقديم في وظائف مؤسسة الملك فهد

أصبح من السهل إمكانية التقديم في جميع الوظائف الشاغرة بجسر الملك فهد داخل المملكة العربية السعودية بالضغط “من هنا“، فضلاً عن أن من مهام المؤسسة الإشراف بشكل فني وإداري ومالي على كافة العمليات المختصة بها الجسر، إضافة إلى التنسيق اللازمة بين مختلف الجهات الحكومية السعودية وغيرها من الدول الأخرى التي يتم فتح أعمال معهم.