يافرحتهم تموينهم حيزيد”.. إضافة المواليد الجدد والزوجة على بطاقات التموين 2023 عبر موقع دعم مصر بالخطوات

في عام 2023 أصبحت إضافة المواليد والزوجة إلى بطاقة التموين خطوةً ضرورية ومهمة للمواطنين في مصر، تمثل هذه العملية فرصةً لتعزيز قدرتهم على تلبية احتياجات أفراد أسرهم من المواد الغذائية، لذلك من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم كيفية إضافة المواليد الجدد والزوجة على بطاقات التموين.

بطاقة التموين

بفضل بطاقة التموين، يمكن لصاحبها صرف سلع غذائية بقيمة 50 جنيهًا شهريًا لكل فرد مسجل على البطاقة، يعتبر ذلك دعماً غذائياً أساسياً يساعد الأسر على تلبية احتياجاتها اليومية، لذلك يهتم الكثير من المواطنين بإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين.

خطوات إضافة المواليد والزوجة الجدد

إجراء إضافة المواليد والزوجة إلى بطاقة التموين أصبح أمراً بسيطاً وميسراً، يمكن للأسر إضافة حتى 4 أفراد جدد إلى البطاقة باتباع خطوات محددة وسهلة وذلك من خلال الخطوات التالية:

التقديم عبر بوابة مصر الرقمية: أولا يجب فتح موقع بوابة مصر الرقمية وتسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي.

اختيار خدمات التموين: يتعين اختيار خدمات التموين من القائمة الرئيسية.

ملء البيانات المطلوبة: يجب إدخال بيانات صاحب البطاقة التموينية وبيانات الأفراد الذين يتم إضافتهم.

تأكيد الإضافة: بعد التأكد من البيانات، يتم الضغط على زر “حفظ الطلب” لإرسال الطلب وإتمام العملية.

المساهمة الاجتماعية: دعم للأسر المحتاجة

يعد هذا الإجراء جزءاً من توجيه الدعم الغذائي للأسر المحتاجة، ويعزز من رعاية الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، يسهم في توفير الحد الأدنى من الغذاء للأسر ويخدم الهدف الاجتماعي الهام لرعاية الفئات الأضعف في المجتمع المصري.