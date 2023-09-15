العداد هيتسحب منك مترجعش تندم”.. لاصحاب العدادات القديمة وزارة الكهرباء تغير عدادات الكهرباء القديم الي مسبق الدفع

يسعى الكثيرون من المواطنين إلى تغيير عدادات الكهرباء القديمة أو التالفة واستبدالها بعدادات مسبوقة الدفع الجديدة، يهدف هؤلاء المواطنين إلى فهم الرسوم المترتبة على هذا الاستبدال ومعرفة الخطوات اللازمة لإتمام هذا العمل، لذلك سوف نوضح لكم كافة المعلومات عن تغيير عدادات الكهرباء القديم إلى عداد مسبق الدفع.

خطوات تغيير العداد الكهربائي

لتحقيق هذا الهدف، يمكن استبدال العداد الكهربائي القديم بعداد مسبوق الدفع من خلال اتباع الخطوات التالية:

زيارة شركة توزيع الكهرباء المحلية: يبدأ الأمر بالتوجه إلى إحدى شركات توزيع الكهرباء التي تتواجد بالقرب من منطقتك السكنية، يجب أن تكون مصحوبًا ببطاقتك الشخصية وملء نموذج طلب الفحص.

تقديم طلب إلكتروني: يمكنك أيضًا تقديم طلب إلكتروني من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء عبر الانترنت.

التواصل مع الخط الساخن: يمكنك أيضًا الاستعانة بالخط الساخن المخصص لشركة التوزيع التابعة لمنطقتك.

رسوم استبدال العداد الكهربائي

من الجدير بالذكر أنه يتوجب على المشترك دفع رسوم خاصة بطلب الفحص أو الاستبدال، وتبلغ هذه الرسوم حوالي 195 جنيهًا، ويجب أيضًا تصفية حساب العميل إذا كان عليه تراكمات غير مسددة.

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