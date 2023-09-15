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العداد هيتسحب منك مترجعش تندم”.. لاصحاب العدادات القديمة وزارة الكهرباء تغير عدادات الكهرباء القديم الي مسبق الدفع
يسعى الكثيرون من المواطنين إلى تغيير عدادات الكهرباء القديمة أو التالفة واستبدالها بعدادات مسبوقة الدفع الجديدة، يهدف هؤلاء المواطنين إلى فهم الرسوم المترتبة على هذا الاستبدال ومعرفة الخطوات اللازمة لإتمام هذا العمل، لذلك سوف نوضح لكم كافة المعلومات عن تغيير عدادات الكهرباء القديم إلى عداد مسبق الدفع.
خطوات تغيير العداد الكهربائي
لتحقيق هذا الهدف، يمكن استبدال العداد الكهربائي القديم بعداد مسبوق الدفع من خلال اتباع الخطوات التالية:
- زيارة شركة توزيع الكهرباء المحلية: يبدأ الأمر بالتوجه إلى إحدى شركات توزيع الكهرباء التي تتواجد بالقرب من منطقتك السكنية، يجب أن تكون مصحوبًا ببطاقتك الشخصية وملء نموذج طلب الفحص.
- تقديم طلب إلكتروني: يمكنك أيضًا تقديم طلب إلكتروني من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء عبر الانترنت.
- التواصل مع الخط الساخن: يمكنك أيضًا الاستعانة بالخط الساخن المخصص لشركة التوزيع التابعة لمنطقتك.
رسوم استبدال العداد الكهربائي
من الجدير بالذكر أنه يتوجب على المشترك دفع رسوم خاصة بطلب الفحص أو الاستبدال، وتبلغ هذه الرسوم حوالي 195 جنيهًا، ويجب أيضًا تصفية حساب العميل إذا كان عليه تراكمات غير مسددة.
طرق ترشيد استهلاك الكهرباء
- توفير الطاقة يمكن تحقيقه بالتوجه نحو استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة، مثل تبديل الأجهزة القديمة بأجهزة حديثة تحتوي على تقنيات موفرة للطاقة والتي تحمل علامة نجمة الطاقة.
- كما يُفضل إيقاف تشغيل الحواسيب وشاشاتها خلال فترات غير الاستخدام.
- بالإضافة إلى غسل الملابس بالماء البارد لتقليل استهلاك الطاقة الناتج عن تسخين الماء.
- وفي فصل الصيف، يُنصح بضبط درجة حرارة جهاز التكييف عند 24 درجة مئوية واستخدام المراوح لتوفير الطاقة.
- كما يُشدد على تنظيف فلتر التكييف بشكل دوري وتحديد فترات تشغيل محددة لجهاز التكييف لتقليل الاستهلاك.
- يُنصح بتقليل درجة حرارة الماء أثناء الاستحمام واستخدام السخان الشمسي لترشيد استهلاك الكهرباء.