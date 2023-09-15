عاجل اسماء المشمولين الرعايه الاجتماعيه محافظه ذي قار الوجبه التاسعة دفعة 2023 منصة مظلتي PDF موقع وزارة العمل

اسماء المشمولين الرعايه الاجتماعيه، يسعي الكثير من المواطنين بالعراق بالوقت الحالي معرفة كشوفات المشمولين الرعاية الاجتماعية في العراق، تم اعلان اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة في العراق عبر رابط منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية، وجدير ان تقدم آلاف المواطنين بطلبات من أجل الحصول على هذه الرعاية، نظرا للفقر الذي يعاني منه الكثير من المواطنين في العراق بسبب الركود الاقتصادي الذي تعيشه البلاد بالوقت الحالي، تلقت وزارة الشؤون الاجتماعية نحو 300 ألف طلب للحصول على الوجبة الاجتماعية الأخيرة.

شروط القبول في أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية

وتاتي هذه الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ضمن مبادرة الحكومة العراقية من أجل مساعدة كافة العوائل المحتاجة في البلاد في الوقت الحالي، خاصة في ظل الركود الاقتصادي الذي يؤثر على العالم أجمع بالوقت الحالي، وقد وضعت الوزارة العديد من الشروط التي يجب توافرها للحصول على الرعاية الاجتماعية، ومن خلال المقال التالي سوف نقوم بتوضح هذه الشروط في الفقرة التالية.

تقديم أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية 2023

ومن شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية للوجبة التاسعة في العراق، أن يكون المتقدم من الأسر المحتاجة وأن يكون دخله الشهري ضعيفاً. كما يجب أن يكونوا من أسر ليس لها معيل رسمي، أو من أسر يعاني أحد أفرادها من إعاقة جسدية أو عقلية. ويتم تحديد هذه الشروط بناء على دراسة نوعية تجريها الوزارة.