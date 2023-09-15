موعد الدخول المدرسي الجزائر 2024 ينتظر العديد من الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر موعد الدخول المدرسي لعام 2024 في الجزائر إن فترة بداية العام الدراسي تعد من اللحظات المهمة التي ينتظرها الجميع للتحضير وتنظيم الأمور وزارة التربية الوطنية قد أعلنت بالفعل عن هذا الموعد وكذلك عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد في الجزائر.

موعد الدخول المدرسي الجزائر 2024

أعلنت وزارة التربية الوطنية في الجزائر مؤخرًا عن تفاصيل مهمة تتعلق موعد الدخول المدرسي الجزائر 2024 وقد أثار هذا الإعلان ترقب العديد من الأشخاص بما في ذلك الطلاب وأولياء الأمور حيث يهم الجميع معرفة مواعيد الدخول المدرسي واستعدادات العام الدراسي الجديد وأكدت الوزارة أن استئناف العمل والتجهيز للعام الدراسي 2024 سيكون بدءًا من يوم 27 أغسطس 2023 بالنسبة للموظفين الإداريين وبالنسبة لأساتذة المدارس سيبدأون عملهم في العام الدراسي الجديد اعتبارًا من الأحد الثالث من سبتمبر 2023.

الخريطة الزمنية للدراسة في الجزائر 2023-2024

تمتاز الجزائر بنظام تعليمي منظم ومحدد بعناية وتعتبر الخريطة الزمنية للعام الدراسي من أكثر الأمور أهمية للطلاب وأولياء الأمور وزارة التربية والتعليم قامت بإعلان مواعيد العام الدراسي الجديد لعام 2023/2024 وهذا يشمل موعد بداية العام الدراسي وموعد نهايته بالإضافة إلى تفاصيل أخرى هامة.

بالنسبة لبداية العام الدراسي الجديد في الجزائر من المتوقع أن يبدأ يوم الرابع من شهر سبتمبر لعام 2023 هذا التحديد ينطبق على جميع مراحل التعليم بدءًا من السلك الإعدادي والثانوي وصولاً إلى المستوى الابتدائي أما بالنسبة للموظفين في هيئة التدبير التربوي وأعضاء هيئة التدريس والتفتيش والإدارية التربوية فسيبدأون العمل في العام الدراسي الجديد يوم 2 سبتمبر 2023.

تحديد موعد نهاية العام الدراسي أمر مهم أيضًا وفي الجزائر من المقرر أن يكون ذلك في شهر يوليو لعام 2024 هذا يعطي الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور فترة زمنية كافية للتخطيط وتنظيم الأمور الختامية للعام الدراسي.

بالنسبة للطلاب ستكون العودة الفعلية إلى المدارس يوم الاثنين الموافق 4 سبتمبر 2023 أما أقسام التربية غير النظامية، فستبدأ في يوم الاثنين الموافق 2 أكتوبر 2023.