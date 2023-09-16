جهز ورقك بسرعة”.. للمطلقات والارامل شقق سكن لكل المصريين 5 بمساحات (100 – 110 – 120) متر بالتقسيط تشطيب كامل

تم تداول العديد من الشائعات والأقاويل في الأيام القليلة الماضية بشأن استعدادات وزارة الإسكان لطرح وحدات سكنية لكل المصريين 5، المعروفة بوحدات الإسكان الاجتماعي المدعومة لصالح محدودي الدخل، ونفى المتحدث باسم وزارة الإسكان، المهندس عمرو خطاب عضو في المكتب الفني لوزير الإسكان، صحة هذه الشائعات.

موعد طرح شقق سكن لكل المصريين 5

كشف خطاب عن أول موعد متوقع لطرح وحدات سكن لكل المصريين 5، حيث أشار إلى أنه سيتم ذلك قبل نهاية العام الحالي، تحديدًا خلال الربع الأخير من هذا العام، أي بعد أشهر قليلة، وأكد أنه لا توجد أي مشاكل أو معوقات تمنع استمرارية الطرح وتوفير الوحدات المطلوبة للمواطنين.

وذكر المهندس وليد عبدالرحمن، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أنهم أنهوا تسكين شركات لتنفيذ 1300 عمارة مبدئيًا، وأشار إلى أن سعر الوحدة لصالح المقاول ارتفع إلى 500 ألف جنيه بعد أن كانت 310 ألف جنيه، نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء وحديد التسليح.

وكشف عبدالرحمن عن أن مدينة أكتوبر الجديدة استقبلت نحو 100 ألف مواطن يرغبون في شراء وحدات سكن لكل المصريين خلال الإعلان الأخير، وأكد أن الوزارة ستقوم بتنفيذ ذلك لتلبية رغبات المواطنين، مشيرًا إلى أن هذا الإقبال ناتج عن ثورة التنمية التي قام بها جهاز تنمية المدينة خلال السنوات القليلة الماضية، وأكد استمرارهم في عمليات التنمية حتى اكتمالها.

سكن لكل المصريين 5

موعد طرح شقق سكن لكل المصريين في مصر هو محور رئيسي يثير اهتمام الكثيرين، ويعد كلمة البحث “موعد طرح شقق الإسكان” من البحوث الشائعة عبر محركات البحث، حيث من المتوقع أن يكون ذلك خلال شهر أكتوبر القادم، وستتراوح مساحات الشقق بين 75 و90 مترًا.

اسعار شقق سكن لكل المصريين 5

يتناول الدكتور وليد عباس أيضًا الأسعار المتوقعة لشقق سكن لكل المصريين في عام 2023، حيث من المتوقع أن تتراوح بين 350 ألف و450 ألف جنيه، وتتفاوت الأسعار بناءً على مستوى التميز والموقع في المدينة.

يتضمن الطرح الجديد إتاحة الوحدات السكنية لأولئك الذين تقدموا لوحدات سكن لكل المصريين 4 ولم يسحبوا مقدم الحجز، وتتكون الشقق من 3 غرف بالخدمات، وتكون جاهزة للسكن. يتم السماح بالتقديم للأفراد الذين تجاوزوا سن الـ 21 عامًا وحتى 50 عامًا، ويُسمح أيضًا لأصحاب المعاشات حتى سن 75 عامًا بالتقديم.

أنظمة السداد

تتوفر خيارات لأنظمة السداد، حيث يتراوح مقدم الحجز بين 20 و25 ألف جنيه، ويمكن تقسيط باقي ثمن الوحدة على مدى 20 سنة.

المستندات المطلوبة

كما توضح الشروط والمستندات المطلوبة للتقديم على هذه الشقق، وتشمل صورة من بطاقة الرقم القومي وشهادة بإثبات الدخل الشهري أو السنوي للفرد أو الأسرة، بالإضافة إلى متطلبات خاصة بفئات معينة مثل ذوي الإعاقة والأرامل والمطلقات وأصحاب المهن والأعمال الحرة.