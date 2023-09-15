اسماء الشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة يشهد العراق حالياً انتظارًا كبيرًا من قبل المواطنين لمعرفة تفاصيل الكشف عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية لعام 2023 والذي يُشرف عليه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يتعلق البحث بشكل خاص بالمجموعة الخامسة من الوجبة التاسعة حيث قامت الوزارة بتقسيم هذه الوجبة إلى عدة جهات بناءً على عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلبات للحصول على الرعاية الاجتماعية نظرًا للزيادة الملحوظة في عدد المستفيدين.

الاستعلام عن اسماء الشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن استعدادها لإعلان قوائم اسماء الشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة يأتي هذا الإعلان بعد أن تقدم أكثر من 300 ألف مواطن بطلبات للحصول على هذه المساعدات الاجتماعية التي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع لضمان تحقيق العدالة والشمول في توزيع هذه المساعدات فقد وضعت الوزارة شروطًا صارمة يجب توافرها لدى المتقدمين. من بين هذه الشروط:

العمر: يجب أن لا يتجاوز عمر المستلم 60 عامًا للرجال و55 عامًا للنساء ويجب أن يكون عمر المتقدم على الأقل 18 عامًا للرجال و55 عامًا للنساء. عدم التسجيل السابق: يجب ألا يكون المستفيد مسجلاً مسبقًا في أي من خدمات الضمان الاجتماعي لضمان أن المساعدات تصل إلى من هم في أمس الحاجة إليها. الفئات المستهدفة: يشمل ذلك المطلقات والأرامل والأيتام بشرط تقديم المستندات اللازمة التي تثبت حالتهم. حجم الأسرة: يجب أن لا يقل عدد أفراد الأسرة عن 4 المستندات الطبية: يجب تقديم المستندات الرسمية من الجهات المختصة التي تثبت وجود إعاقة أو أمراض مزمنة لأحد أفراد الأسرة.

كيف يمكنني العثور على اسمي على منصة مظلتي؟

من خلال منصة مظلتي يمكنك الحصول على قائمة المستفيدين من الوجبة التاسعة وغيرها من البرامج الاجتماعية التي تقدم للفقراء والمحتاجين وأصحاب الدخول المحدودة يجب التنويه إلى أن هذه الوجبة هي الأخيرة من سلسلة الوجبات الاجتماعية والتي تعلن عنها عبر الصفحة الرسمية لوزارة العمل على مواقع التواصل الاجتماعي سنقدم لكم المعلومات النهائية حول الأسماء المستفيدة من هذه البرامج.

من خلال الاستفادة من هذه المنصة يمكن للمواطنين العراقيين الاطلاع على القوائم والأسماء التي تمت الموافقة عليها لتلقي المساعدات الاجتماعية تأتي هذه البرامج ضمن جهود الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع وتوفير الدعم للأسر ذات الدخل المحدود وذلك من خلال توفير الموارد الضرورية لهم.