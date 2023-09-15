تحميل قوائم اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية كشوفات بي دي اف 2023 عبر منصة مظلتي ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية
تحميل قوائم اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية كشوفات بي دي اف 2023 عبر منصة مظلتي ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية
كشوفات بي دي اف بالمشمولين في الرعاية الاجتماعية حيث تمت ملاحظة ارتفاع البحث على محرك البحث جوجل بشكل كبير بخصوص أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق يعود هذا الاهتمام إلى إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية لعام 2023 يشير البحث الشديد إلى أن العديد من المواطنين قدموا طلبات للحصول على هذا الدعم نظرًا للتحديات الاقتصادية الصعبة التي يواجهونها بلغ عدد الطلبات المقدمة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية حوالي 300,000 طلب في الدفعة الاجتماعية الأخيرة.
اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية كشوفات بي دي اف 2023
شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2023 تأتي في إطار الجهود الحكومية لدعم الفئات المحتاجة وتوفير الرعاية للأسر ذات الدخل المحدود يمكن تلخيص هذه الشروط على النحو التالي:
- يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على الجنسية العراقية.
- يتعين على المتقدم أن لا يكون لديه ممتلكات ذات قيمة عالية تعتبر مصدر دخل جيد.
- يجب أن لا يكون المتقدم مستفيدًا من أي برامج تأمين اجتماعي أو خدمات صحية أخرى.
- للذكور يجب أن تتراوح أعمار المتقدمين بين 18 و60 سنة بينما تكون للإناث بين 15 و55 سنة.
- يجب أن تتألف الأسرة المتقدمة للحصول على الرعاية الاجتماعية من 4 أفراد على الأقل هذا يضمن أن الدعم يصل إلى الأسر التي تعاني من ضيق الأوضاع المالية.
- يتعين أن تكون الأسرة بحاجة حقيقية للدعم الاجتماعي وأن يكون الدخل الشهري للأسرة ضعيفًا وغير كافٍ لتلبية الاحتياجات الأساسية.
الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق 2023
إذا كنت ترغب في الاستعلام عنكشوفات بي دي اف بالمشمولين في الرعاية الاجتماعية لعام 2023 يمكنك اتباع الإجراءات التالية:
- افتح متصفح الويب الخاص بك وانتقل إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عبر الرابط التالي molsa.gov.iq.
- بمجرد وصولك إلى الموقع الرسمي للوزارة ابحث عن قسم “مظلتي الوجبة 9” وانقر عليه.
- داخل صفحة “مظلتي الوجبة 9 ستجد عدة أقسام مختلفة قم باختيار القسم المتعلق بالرعاية الاجتماعية.
- تابع التصفح داخل قسم الرعاية الاجتماعية حتى تجد خيارًا يشير إلى “أسماء المستفيدين أو ما يشابه انقر على هذا الخيار للوصول إلى القائمة المحتوية على أسماء المستفيدين.
- بمجرد الوصول إلى القائمة، يمكنك اتباع الإجراءات المحددة على الموقع للبحث عن الأسماء التي تبحث عنها والتحقق من أهليتك للرعاية الاجتماعية.