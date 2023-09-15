كشوفات بي دي اف بالمشمولين في الرعاية الاجتماعية حيث تمت ملاحظة ارتفاع البحث على محرك البحث جوجل بشكل كبير بخصوص أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق يعود هذا الاهتمام إلى إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية لعام 2023 يشير البحث الشديد إلى أن العديد من المواطنين قدموا طلبات للحصول على هذا الدعم نظرًا للتحديات الاقتصادية الصعبة التي يواجهونها بلغ عدد الطلبات المقدمة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية حوالي 300,000 طلب في الدفعة الاجتماعية الأخيرة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية كشوفات بي دي اف 2023

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2023 تأتي في إطار الجهود الحكومية لدعم الفئات المحتاجة وتوفير الرعاية للأسر ذات الدخل المحدود يمكن تلخيص هذه الشروط على النحو التالي:

يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على الجنسية العراقية.

يتعين على المتقدم أن لا يكون لديه ممتلكات ذات قيمة عالية تعتبر مصدر دخل جيد.

يجب أن لا يكون المتقدم مستفيدًا من أي برامج تأمين اجتماعي أو خدمات صحية أخرى.

للذكور يجب أن تتراوح أعمار المتقدمين بين 18 و60 سنة بينما تكون للإناث بين 15 و55 سنة.

يجب أن تتألف الأسرة المتقدمة للحصول على الرعاية الاجتماعية من 4 أفراد على الأقل هذا يضمن أن الدعم يصل إلى الأسر التي تعاني من ضيق الأوضاع المالية.

يتعين أن تكون الأسرة بحاجة حقيقية للدعم الاجتماعي وأن يكون الدخل الشهري للأسرة ضعيفًا وغير كافٍ لتلبية الاحتياجات الأساسية.

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