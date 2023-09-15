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إستمارة التقديم على تطوع وزارة الدفاع العراقية 2023 بصفة جندي بالجيش العراقي volmod.ur.gov.iq
إستمارة التقديم على تطوع وزارة الدفاع العراقية 2023
رابط استمارة التقديم على وزارة الدفاع بصفة جندي بالجيش العراقي حيث تم الآن فتح استمارة التقديم للتطوع في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي في العراق في الدقائق الأخيرة. أعلنت وزارة الدفاع العراقية قبل عدة أيام عن بدء عملية التسجيل عبر موقعها الإلكتروني الرسمي وصفحاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.
رابط استمارة التقديم على وزارة الدفاع بصفة جندي بالجيش العراقي
سيتعين على الراغبين في التقديم للتطوع كجنود في وزارة الدفاع العراقية اتباع الخطوات التالية:
- زيارة الموقع الرسمي للوزارة: يجب على المتقدمين الدخول على رابط استمارة التقديم على وزارة الدفاع بصفة جندي بالجيش العراقي.
- البحث عن استمارة التقديم: ابحثوا على الموقع عن استمارة التقديم للتطوع كجندي.
- ملء الاستمارة: بمجرد العثور على استمارة التقديم قوموا بملء جميع البيانات المطلوبة بعناية ودقة.
- تحميل المستندات الضرورية: قد تحتاجون إلى تحميل بعض المستندات الضرورية مثل الهوية الشخصية والشهادات إذا كانت مطلوبة.
- تأكيد التسجيل: اتبعوا الخطوات المحددة لتأكيد التسجيل عبر الموقع.
استمارة التقديم على وزارة الدفاع
باب التطوع في وزارة الدفاع قد تم فتحه والآن بإمكان جميع الراغبين التقديم للمشاركة في هذه الدورة من خلال اتباع الخطوات التالية:
- زيارة الموقع الرسمي: ابدأ بزيارة الموقع الرسمي للوزارة عبر الرابط volmod.ur.gov.iq.
- تأكد من توافر الصلاحيات: في حالة عدم تمكنك من الوصول إلى الاستمارة في البداية ننصح بالمحاولة مرة أخرى بعد فترة قصيرة يجري الموقع تحت ضغط كبير من المتقدمين مما قد يؤدي إلى بطء في الوصول.
- ملء الاستمارة: بمجرد الوصول إلى الاستمارة على الموقع ابدأ في ملء البيانات الشخصية بعناية وبالشكل الصحيح وبالتفصيل كما هو موضح في الفيديو الموجود على الموقع.
- الموافقة على الشروط: بعد إكمال البيانات ستتعين عليك الموافقة على الشروط المحددة تأكد من قراءة الشروط بعناية والتأكد من أن البيانات المدخلة صحيحة.
- حفظ وتقديم: بعد الموافقة على الشروط والتحقق من صحة البيانات اضغط على زر حفظ وتقديم لتسجيل الاستمارة.