رابط استمارة التقديم على وزارة الدفاع بصفة جندي بالجيش العراقي حيث تم الآن فتح استمارة التقديم للتطوع في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي في العراق في الدقائق الأخيرة. أعلنت وزارة الدفاع العراقية قبل عدة أيام عن بدء عملية التسجيل عبر موقعها الإلكتروني الرسمي وصفحاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.

رابط استمارة التقديم على وزارة الدفاع بصفة جندي بالجيش العراقي

سيتعين على الراغبين في التقديم للتطوع كجنود في وزارة الدفاع العراقية اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي للوزارة: يجب على المتقدمين الدخول على رابط استمارة التقديم على وزارة الدفاع بصفة جندي بالجيش العراقي.

البحث عن استمارة التقديم: ابحثوا على الموقع عن استمارة التقديم للتطوع كجندي.

ملء الاستمارة: بمجرد العثور على استمارة التقديم قوموا بملء جميع البيانات المطلوبة بعناية ودقة.

تحميل المستندات الضرورية: قد تحتاجون إلى تحميل بعض المستندات الضرورية مثل الهوية الشخصية والشهادات إذا كانت مطلوبة.

تأكيد التسجيل: اتبعوا الخطوات المحددة لتأكيد التسجيل عبر الموقع.

استمارة التقديم على وزارة الدفاع

باب التطوع في وزارة الدفاع قد تم فتحه والآن بإمكان جميع الراغبين التقديم للمشاركة في هذه الدورة من خلال اتباع الخطوات التالية: