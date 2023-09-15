PDF كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الدفعة الخامسة 2023 الوجبة الأخيرة| وزارة العمل والشؤون الاجتماعية spa.gov.iq

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الدفعة الخامسة 2023، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن تدشين رابط الكتروني خاص للاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الدفعة الخامسة والتي ينتظرها عدد كبير من المواطنين والأسر المستفيدة من برنامج الرعاية الاجتماعية، ومن خلال هذا المثال سوف نتعرف على خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 الدفعة الخامسة …..

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الدفعة الخامسة 2023

تهتم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على تقديم يد العون والمساعدة لعدد كبير من الأسر الغير قادرة على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة والتي قد تواجه عدد كبير من الأسر في شتى أنحاء العالم العربي، وأعلنت الوزارة على تخصيص رابط الكتروني للاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الدفعة الخامسة 2023 تيسيراً على المواطنين وتجنب الذهاب إلى المكاتب خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة ووجود أنباء عن تفشي متحور جديد لفيروس كورونا، وأكدت وزارة العمل على وجود عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية ….

شروط الحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية العراق 2023

يجب أن يكون الشخص المتقدم عراقي الجنسية.

أن يكون دائم الإقامة في العراق ولا يغادر أراضيها.

ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام.

ألا يقل سن المتقدمات من النساء عن 15 عام ولا يزيد عن 55 عاتم.

يجب ألا يكون المتقدم لديه أصول أو أملاك .

ألا يكون المتقدم مستفيد من أي برامج دعم تقدمها الحكومة العراقية.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية