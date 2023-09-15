ربط أسعار الوقود في الإمارات لشهر سبتمبر 2023 حيث من المقرر أن تشهد أسعار الوقود في دولة الإمارات العربية المتحدة ارتفاعًا خلال شهر سبتمبر 2023 وهذا يمثل الزيادة الثالثة على التوالي خلال الأشهر الأخيرة يأتي هذا الارتفاع في أسعار الوقود في الوقت الذي تستقر فيه أسعار النفط العالمية فوق مستوى 84 دولارًا للبرميل وذلك على مدى الأسابيع القليلة الماضية.

ربط أسعار الوقود في الإمارات لشهر سبتمبر 2023

ستشهد الإمارات العربية المتحدة بدءًا من يوم الجمعة الأول من سبتمبر 2023 تطبيقًا لقرار جديد بشأن أسعار الوقود يأتي هذا القرار في إطار تحديث شهري يتم به تحديد أسعار البنزين والديزل في البلاد تجري هذه الزيادة في أسعار الوقود بناءً على توصيات لجنة تسعير الوقود في الإمارات وتشمل الزيادة أسعار جميع أنواع البنزين وهي كالتالي:

بنزين 98: سيرتفع سعر لتره إلى نحو 3.42 درهمًا مقارنة بالسعر السابق البالغ 3.14 درهمًا.

بنزين 95: سيصل سعر لتره إلى نحو 3.31 درهمًا مقارنة بالسعر السابق البالغ 3.02 درهمًا.

بنزين 91: سيصل سعر لتره إلى نحو 3.23 درهمًا مقارنة بالسعر السابق البالغ 2.95 درهمًا.

أما بالنسبة للديزل فسيشهد سعر لتره زيادة أيضًا حيث سيبلغ نحو 3.40 درهمًا بدلاً من 2.95 درهمًا.

مستويات أسعار الوقود في الإمارات

بعد دراسة دقيقة للعوامل المتعلقة بأسعار النفط والتكلفة العامة لعمليات توزيعه والأرباح المتحققة منه اتخذت لجنة تسعير الوقود في الإمارات العربية المتحدة برئاسة وزارة الطاقة، قرارًا بتعديل الأسعار الجديدة للوقود يتم هذا التحديث بانتظام شهريًا حيث تأخذ اللجنة في اعتبارها متوسط أسعار النفط العالمية وعوامل أخرى تؤثر على تكلفة توزيع الوقود.

تهدف الإمارات إلى الحفاظ على استقرار أسعار الوقود ضمن نطاقات محددة تضمن توازنًا بين تكلفة النفط العالمية وقدرة المواطنين والمقيمين على تحمل هذه الأسعار يُسعى بذلك إلى الحفاظ على مستوى معيشي مناسب للجميع.