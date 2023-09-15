مباراة الاهلي واتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الافريقي Al ahly match عبر قناة اس اس سي SSC

مباراة الاهلي واتحاد العاصمة في كأس السوبر الإفريقي أثارت جدلًا حول بثها عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية. هذه المواجهة المرتقبة تجري اليوم على ملعب “مدينة الملك فهد الرياضية” في الطائف، المملكة العربية السعودية. الأنظار متجهة نحو هذا اللقاء الرياضي الكبير، الذي يجمع بين بطل دوري أبطال إفريقيا، النادي الأهلي، وبطل الكونفدرالية، اتحاد العاصمة الجزائري.

مباراة الاهلي واتحاد العاصمة

أُعلِنَت قناة بين سبورت بفخر عن مُعلِّقِ مُباراة الأهلي أمام إتحاد العاصمة الجزائري في اليوم الحالي، والذي يعتبر المعلق الرياضي التونسي الشهير عصام الشوالي.

تكون تشكيلة الأهلي المتوقعة لمباراته ضد إتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر المصري اليوم على النحو التالي:

– في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

– في خط الدفاع: محمد هاني – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – علي معلول.

– في خط الوسط: أليو ديانج – مروان عطية – حمدي فتحي – حسين الشحات – بيرسي تاو.

– في خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا.

ماتش الاهلي البوم

تعدّ قنوات بين سبورت من بين الوسائل الأساسية لبث مباراة الاهلي واتحاد العاصمة اليوم، بالإضافة إلى قناة SSC للبث الأرضي. ولا يمكن مشاهدة مباراة الأهلي على قنوات تايم سبورت اليوم.

يُعد تردد قناة SSC الرياضية المفتوحة التي تنقل المباراة مجانًا في السوبر المصري كالتالي:

– التردد: 12523

– معدل الترميز: 27500

– معامل التصحيح: 5/6

– الاستقطاب: عمودي

– الجودة: عالية الدقة (HD)

تردد قناة بين سبورت التي ستبث مباراة الأهلي وإتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي على النايل سات يمكن تحديده كما يلي:

– القمر الصناعي: نايل سات

– التردد: 11861

– الاستقطاب: رأسي

– معدل الترميز: 27500

– معامل التصحيح: 5/6

اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) حكمًا جابونيًا لقيادة مباراة كأس السوبر الإفريقي بين نادي مباراة الاهلي واتحاد العاصمة يتولى تحكيم هذه المباراة الحكم الجابوني بيير أتشو ويُساعده في ذلك الحكم الجابوني بوريس ديتسوجو والحكم الكاميروني كارين فومو، بالإضافة إلى الحكم الرابع السنغالي عيسى سي. ويكون هناك دعم من تقنية الفيديو الفار بوجود الحكمة ماريا ريفيت من موريشيوس والحكم المغربي عادل زوراق.