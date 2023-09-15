رابط اضافة الزوجة المحرومة على بطاقة التموين موقع مصر الرقمية 2023 والشروط اللازمة
رابط اضافة الزوجة المحرومة على بطاقة التموين
رابط اضافة الزوجة المحرومة على بطاقة التموين، بعدما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة الدكتور”علي المصيلحي” عن فتح خدمة اضافة الزوجة المحرومة التي يترقبها عدد كبير من المواطنين خلال الفترة الماضية، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن رابط اضافة الزوجة المحرومة على بطاقة التموين ، وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية …..
رابط اضافة الزوجة المحرومة على بطاقة التموين
حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة الدكتور”علي المصيلحي” عن تخصيص رابط اضافة الزوجة المحرومة على بطاقة التموين ، والذي من خلاله يستطيع المواطن ضم الزوجة الغير مستفيدة من الدعم الى بطاقة التموين ليتمكن من الاستفادة بـ 5 أرغفة يومياً وبقيمة 50 جنيه مقررات تموينية شهرياً، وأشار “المصيلحي” خلال لقاء له على قناة dmc الفضائية أن الحكومة المصرية تسعى لمساعدة عدد كبير من الأسر محدودي الدخل والغير قادرين على مواجهة الغلاء الذي تعاني منه مصر خلال الفترة الأخيرة.
وتحدث “المصيلحي” عن خبر الغاء البطاقة التموينية وأكد أن هذه الأخبار غير صحيحة بالمرة ولا صحة لهذه الأخبار بل أن الوزارة تدرس تعميم كارت جديد يتيح للمواطن الحصول على عدد من الخدمات منها التموين وصرف الأدوية شهرياً وركوب المواصلات وخدمات البريد المصري والمعاشات وعدد من الخدمات المميكنة، وأكد أن الوزارة حريصة على صرف المقررات التموينية في الموعد المحدد لها دون تأخير.
رابط مصر الرقمية لإضافة الزوجة المحرومة
- في البداية يجب الدخول على منصة مصر الرقمية .
- ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة.
- ثم اضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”.
- اختر خدمات “التموين”.
- ثم اضغط اضافة الزوجة المحرومة.
- ادخل الاسم الرباعي للزوجة.
- كتابة الرقم القومي للزوجة .
- اختر زواج.
- ثم اضغط على أيقونة “حفظ المعلومات”
- بعد ذلك اضغط على اسال.
- سوف تظهر أمامك رسالة “تم استلام طلبك بنجاح”.
- خلال أيام سوف تصلك رسالة على الهاتف تؤكد نجاح العملية .
- في حالة نجاح العملية سوف تتمكن من صرف المقررات التموينية للزوجة في الشهر المقبل مباشرة.