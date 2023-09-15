رابط اضافة الزوجة المحرومة على بطاقة التموين موقع مصر الرقمية 2023 والشروط اللازمة

رابط اضافة الزوجة المحرومة على بطاقة التموين، بعدما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة الدكتور”علي المصيلحي” عن فتح خدمة اضافة الزوجة المحرومة التي يترقبها عدد كبير من المواطنين خلال الفترة الماضية، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن رابط اضافة الزوجة المحرومة على بطاقة التموين ، وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية …..

رابط اضافة الزوجة المحرومة على بطاقة التموين

حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة الدكتور”علي المصيلحي” عن تخصيص رابط اضافة الزوجة المحرومة على بطاقة التموين ، والذي من خلاله يستطيع المواطن ضم الزوجة الغير مستفيدة من الدعم الى بطاقة التموين ليتمكن من الاستفادة بـ 5 أرغفة يومياً وبقيمة 50 جنيه مقررات تموينية شهرياً، وأشار “المصيلحي” خلال لقاء له على قناة dmc الفضائية أن الحكومة المصرية تسعى لمساعدة عدد كبير من الأسر محدودي الدخل والغير قادرين على مواجهة الغلاء الذي تعاني منه مصر خلال الفترة الأخيرة.

وتحدث “المصيلحي” عن خبر الغاء البطاقة التموينية وأكد أن هذه الأخبار غير صحيحة بالمرة ولا صحة لهذه الأخبار بل أن الوزارة تدرس تعميم كارت جديد يتيح للمواطن الحصول على عدد من الخدمات منها التموين وصرف الأدوية شهرياً وركوب المواصلات وخدمات البريد المصري والمعاشات وعدد من الخدمات المميكنة، وأكد أن الوزارة حريصة على صرف المقررات التموينية في الموعد المحدد لها دون تأخير.

رابط مصر الرقمية لإضافة الزوجة المحرومة