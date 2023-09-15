تردد قناة beIN Sports HD 4 الناقلة لمباراة الاهلي ضد اتحاد الجزائر علي النايل سات بدون تشفير

يسعي محبي ومتابعي كرة القدم بالوقت الحالي في مصر والجزائر معرفة القنوات المجانية التي ستنقل مواجهة الاهلي واتحاد الجزائر في كأس السوبر الافريقي حيث إستطاع النادي الاهلي ان يحقق بطولة دوري أبطال افريقيا وفي الجانب الاخر نادي اتحاد العاصمة الجزائري إستطاع ان يحقق بطولة الكونفدرالية ويأمل اليوم ان يحقق بطولة كأس السوبر ولكن المارد الاحمر سيكون له رئ أخر، ونوفر من خلال موقعنا البديل، تردد قناة beIN Sports HD 4 الناقلة لمباراة الاهلي ضد اتحاد الجزائر.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد اتحاد الجزائر

القناة التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ بين سبورت القطرية 11054 أفقي 27500 2/3 أبو ظبي الرياضية 12091 عمودي 27500 5/6 SSC الرياضية السعودية 12523 عمودي 27500 معامل التصحيح: 5/6

وإستطاع قنوات بي ان سبورت بالفترة الاخيرة ان تحصل علي حقوق الكثير من البطولات الاوروبية ولكن اعلن الاتحاد الافريقي بالفترة الماضية ان قنوات بي ان سبورت لم تحصل علي حقوق البطولات الافريقية وسيكون هناك قنوات منافسة للحصول علي تلك البطولات واعلنت القنوات السعودية حصولها علي البطولات الافريقية .

ابو ظبي الرياضية

عرب سات: التردد: 11804 عمودي 27500 3/4

ياه سات A1: التردد: 12054 أفقي 27500 8/9

نايل سات: التردد: 12091 عمودي 27500 5/6

هوت بيرد: التردد: 11747 عمودي 27500 3/4

خطوات تنزيل القنوات

انتقل إلى قائمة الإعدادات على جهاز الاستقبال الخاص بك. انتقل إلى قائمة “البحث عن القنوات”. حدد القمر الصناعي نايل سات. أدخل تردد القناة من جدول الترددات أعلاه. ابدأ البحث عن القنوات.

تردد قناة SSC العرب سات

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD.

تردد فناة SSC على عرب سات

التردد: 11747.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح ⅔.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD.

تردد قنوات SSC على بدر سات

التردد: 12418.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3 أو المعدل 3.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD.

تردد قناة beIN Sports HD 4 الناقلة لمباراة الاهلي ضد اتحاد الجزائر