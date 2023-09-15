موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم الخامس حلقة 131 القنوات الناقلة لمسلسل عثمان التاريخي

عرض مسلسل قيامه عثمان.. يعد مسلسل عثمان من أقوى المسلسلات التاريخية التي تم عملها في تركيا، فضلاً عن كونها تمثل أهمية كبيرة في إظهار التراث التاريخي وإظهار بعض الحقائق التي كانت في عهد العثمانيين، هذا مع العلم أن المسلسل سيتم عرضه مع بداية شهر أكتوبر، وفقًا لتصريحات بعض المواقع الرسمي المهتمة بنقل أحداث المسلسل، إضافة إلى أن المسلسل يدخله ممثلين جدد، لتفعيل روح الإثارة والتشويق في كافة أحداثه المختلفة.

مسلسل قيامه عثمان الموسم الخامس الحلقة 131

أظهرت التقارير الأخيرة عن المسلسل بأنه من المتوقع أن يتم عرض أولى حلقات الموسم الخامس من مسلسل قيامة عثمان مع بداية شهر أكتوبر المقبل 2023، هذا مع العلم أن أحداثه وفقًا للإعلانات الرسمية المعلنة من قبل شركات الإنتاج وكذلك القنوات التي ستعرض المسلسل، تدل بوجود ممثلين وممثلات جدد في المسلسل، وحدوث بعض التغييرات وفقًا للطفرة التاريخية التي تشهدها قيامة عثمان في الفترة الأخيرة.

تردد قناة ATV التركية لمسلسل عثمان

جاء تردد قناة ATV التركية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي على النايل سات.

التردد الخاص بالقناة هو 10796.

استقطاب القناة فهو أفقي.

بينما معدل الترميز الخاص بالقناة هو 27500.

فضلاً عن أن معامل تصحيح الخطأ يتمثل في 5/6.

كيفية ضبط القناة التركية الناقلة للمسلسل

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام بضبط القناة الناقلة لمسلسل عثمان، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-