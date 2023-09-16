زقططو وهيصوا بُشرى سارة لأصحاب المعاشات”.. صرف العلاوات الخمس 2023 للمعاشات في هذا الموعد 

منتظري صرف العلاوات الخمسة يترقبون إعلان هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات بشأن موعد صرف هذه العلاوات للعام الحالي 2023 بعد صدور حكم المحكمة العليا الإدارية بخصوص الدعوى القضائية التي رفعها أصحاب المعاشات، سيتم الإعلان عن هذا الموعد في جلسة مقررة في 21 سبتمبر 2023.

موعد صرف العلاوات الخمس

يتقدم العديد من أصحاب المعاشات بدعوى قضائية، يسعون من خلالها إلى تأمين تخصيص جميع الموارد المالية وصرف العلاوات الخمس مع رواتبهم الأساسية، يسعى هؤلاء المواطنون إلى معرفة موعد صرف العلاوات الخمس، أكدت هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات أنه لم يتم تحديد موعد صرف تلك العلاوات حتى الآن، وسيتم تحديده في الجلسة المقرر عقدها يوم الخميس، الموافق 21 سبتمبر الجاري لعام 2023.

وتم تقسيم صرف هذه العلاوات الخمس إلى أربع مراحل:

المرحلة الأولى: في سبتمبر 2023. المرحلة الثانية: في مارس 2024. المرحلة الثالثة: في سبتمبر 2024. المرحلة الرابعة والأخيرة: في مارس 2025.

قيمة هذه العلاوات الخمس تبلغ 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تتم إضافتها إلى الأجر الأساسي حتى وقت الاعتزال.

كيفية الاستعلام عن العلاوات الخمس

للاستعلام عن العلاوات الخمس، يمكن لأصحاب المعاشات اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لهيئة التأمينات الاجتماعية عبر هذا الرابط.

إدخال وتسجيل جميع البيانات المتعلقة بالتقاعد.

كتابة الرقم القومي بشكل صحيح.

إدخال جميع البيانات الأخرى المطلوبة.

النقر على خانة “أنا لست روبوت”.

بعد الانتهاء، الضغط على زر إرسال الطلب.

وبهذا يمكن لأصحاب المعاشات الاطلاع على معلومات العلاوات الخمس ومتابعة إجراءات صرفها بسهولة ويسر.