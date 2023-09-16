يا فرحة ما تمت”.. تأجيل الدراسة في مصر 2023 في الجامعات والمدارس بسبب EG5 وزارة التربية والتعليم رسميأ تحسم الجدل

في متابعة للأخبار المتداولة بشأن احتمال تأجيل الدراسة في مصر للعام الدراسي 2023-2024 في مصر، قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بنفي تلك الشائعات وتأكيد أن العام الدراسي سينطلق في الموعد المحدد في 30 سبتمبر 2023، فيما يلي سوف نوضح لكم حقيقة تأجيل الدراسة في مصر لعام 2023-2024.

حقيقة تأجيل الدراسة في مصر

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اتصاله بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتبين عدم وجود أي نية لتأجيل بداية الدراسة، تأكيد قوي أصدرته الوزارة، مؤكدة أن الدراسة ستبدأ في الموعد المقرر ولن يكون هناك أي تأجيل.

ودعت وزارة التربية والتعليم المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والتأكد من الأخبار من مصادر رسمية، كما أكدت على أن الوضع الصحي تحت السيطرة وتمنح الأولوية لصحة وسلامة الطلاب، مشددة على أن الدراسة ستبدأ في موعدها في 30 سبتمبر 2023.

تأجيل الدراسة في بعض المدارس

قبل أيام قليلة من بداية العام الدراسي، قرر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تأجيل بدء الدراسة في بعض المدارس التي تخضع لخطة صيانة شاملة، يأتي هذا الإجراء لضمان سلامة الطلاب وجاهزية المدارس لاستقبالهم.

الجدول الزمني للعام الدراسي 2023/2024

يتضمن الجدول الزمني للعام الدراسي تقسيم العام إلى فصلين، حيث يبدأ الفصل الأول في 30 سبتمبر 2023 ويمتد حتى 25 يناير 2024، مع بدء امتحاناته في 14 يناير 2024، ويبدأ الفصل الثاني في 10 فبراير 2024 وينتهي في 6 يونيو 2024، مع بدء امتحاناته في 25 مايو 2024، كما تشمل الخريطة الزمنية فترة إجازة نصف العام.