موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الجزء الخامس… والقنوات العارضة

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الجزء الخامس، يهتم عدد كبير من محبي المسلسلات التركية بالتعرف على موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الجزء الخامس الذي ينتظره عدد كبير من الأشخاص من شتى الأعمار والجنسيات، حيث استطاع هذا المسلسل التاريخي أن يحقق أعلى نسب مشاهدة بفضل الأحداث المثيرة التي يعرضها في كل حلقة من حلقاته، واليوم يترقب عشاق ومتابعي المسلسل التركي قيامة عثمان عرض الموسم الخامس من مسلسل المؤسس عثمان ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد عرضه والقنوات العارضة ….

احداث مسلسل المؤسس عثمان الجزء الخامس

بعد عرض البرومو التشويقي لمسلسل المؤسس عثمان يترقب عدد كبير من المشاهدين التعرف على الأحداث التي يجملها الموسم الخامس من مسلسل المؤسس عثمان الذي سوف يظهر هذا الموسم مع بعض الاضافات الجديدة أبرزها شخصية أورهان وعلاء الدين، كما ستظهر شخصية يونس إمره في مسلسل المؤسس عثمان، كونه عاش في هذا الوقت، وأعلنت أسرة العمل أنه تم استبدال الممثل الذي قام بدور شخصية السيد يعقوب بممثل آخر، ومن المتوقع أن تظهر شخصيات جديدة والتي سوف نتعرف عليها من خلال الفقرة التالية ….

ابطال مسلسل المؤسس عثمان الموسم الخامس

الفنان التركي “فاروق آران” يظهر في دور “علاء الدين بن عثمان”.

الفنان “ايمري باي” يظهر في دور أورهان بن عثمان.

الممثلة “ليا كيرشان” تؤدي دور فاطمة ابنة عثمان.

الفنان “ألتان غوردوم” يظهر في دور يعقوب سيد بنو غريمان.

الممثل “إيمري دينلر” يؤدي دور السيد محمد بن يعقوب.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الجزء الخامس

ومن المقرر أن يتم عرض مسلسل المؤسس عثمان يوم الأربعاء من كل أسبوع، إلا أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن الموعد بصورة رسمية وخلال الساعات المقبلة سوف يتم الإعلان عن الموعد الرسمي لعرض مسلسل المؤسس عثمان والذي من المتوقع أن يكون في الاسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل على قناة atv التركية وقناة الفجر الجزائرية .