شغااااا الان رابط تسجيل جندي متطوع بوزارة الدفاع العراقية 2023 استمارة منصة أور ur.gov.iq

أعلنت وزارة الدفاع العراقية عن فتح باب التسجيل وتفعيل رابط تسجيل الجنود المتطوعين، وتحددت الفترة المحددة لهذا التسجيل، وقد قامت الوزارة بتخصيص منصة أور لاستقبال التسجيلات واستكمال بيانات استمارة التقديم، وقد تم الإعلان عن جميع الشروط والمستندات المطلوبة من المتقدمين، مع التأكيد على ضرورة تسجيل جميع البيانات بدقة واكتمال، ومن خلال التقرير التالى نقوم بتقديم المعلومات الكاملة التى من خلالها تتعرف على موعد التقديم على رابط تسجيل الجنود المتطوعين فى الجيش العراقي.

إعلان التقديم في وزارة الدفاع العراقية

تعلن وزارة الدفاع العراقية عن فتح باب التسجيل للجنود المتطوعين، وتفعيل رابط التسجيل في موعد محدد. وقد تم تخصيص منصة أور من قبل الوزارة لاستقبال التسجيلات واستكمال بيانات الاستمارة. تم الإعلان عن جميع الشروط والمستندات المطلوبة من المتقدمين، ويتم التشديد على ضرورة تسجيل جميع البيانات بدقة واكتمال وذلك اعتبارا من الساعه الثانية عشر، من ظهر اليوم الخميس الموافق 15من شهر سبتمبر لعام 2023، حتى الخميس المقبل.

شروط التطوع بالجيش العراقي.

تم الإعلان عن جميع شروط التقديم من قبل الوزارة، وتنص على ضرورة قراءة وفهم هذه الشروط قبل الوصول إلى المنصة. تشمل شروط العمل العسكري العامة التالي:

1. يجب أن يكون المتقدم من الجنسية العراقية ولديه أب وأم عراقيين.

2. يجب أن يكون حاصلاً على شهادة ابتدائية أو متوسطة.

3. يجب أن تكون الشهادة معتمدة من الإدارة التعليمية المختصة.

4. يجب أن يكون لائقًا بدنيًا للقيام بالعمل العسكري.

5. يجب أن يخضع لفحص طبي والحصول على شهادة طبية تثبت صحته البدنية.

6. يجب تقديم المستندات الشخصية ومعلومات سجل العائلة.

7. يجب ألا تكون عليه أحكام قضائية أو إدانات أخلاقية.

8. سيتم حذف الطلب تلقائيًا إذا كان غير مكتمل أو يحتوي على معلومات غير صحيحة، أو إذا كان المتقدم محكومًا جنائيًا أو أخلاقيًا.

رابط التسجيل للتطوع بالجيش العراقي

تم تخصيص منصة أور من قبل وزارة الدفاع لاستقبال طلبات التجنيد لحملة الشهادة الابتدائية والمتوسطة من المواطنين العراقيين الذين يستوفون شروط القبول. يمكن الوصول إلى المنصة مباشرة أو عن طريق الرابط المقدم من وزارة الدفاع، وتتضمن الخطوات التالية: