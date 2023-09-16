ساعتك هترجعها 60 دقيقة تاني”.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2023 في مصر والرجوع الي الشتوي مجلس الوزارة يعلن

قليل هو ما تفصلنا عن انتهاء فصل التوقيت الصيفي والانتقال إلى التوقيت الشتوي، يعمل الكثيرون على البحث عبر محرك جوجل لمعرفة موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر لعام 2023 ميلادي، وذلك لضبط ساعاتهم بعدما تم التقديم في شهر أبريل الماضي والانتقال إلى التوقيت الجديد، سنتعرف في هذا المقال على الموعد المحدد لهذا التغيير، ونلقي نظرة على بعض المعلومات الأخرى ذات الصلة.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر

مع اقتراب نهاية العمل بالتوقيت الصيفي، يبحث الكثيرون عن موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر لعام 2023، وفقًا لإعلان مجلس الوزراء سيتم تطبيق التوقيت الشتوي عند منتصف ليل السادس والعشرين من شهر أكتوبر القادم، يجب على المواطنين تأخير الساعة ستون دقيقة، حيث يتوجب إعادتها للوراء لتصبح الساعة الحادية عشر مساءً بدلاً من الساعة الثانية عشر صباحًا.

تاريخ التوقيت الصيفي

بدأ العمل بالتوقيت الصيفي عام 1940، وتوقف العمل به أكثر من مرة فيما بعد. أعيد تفعيله عام 1957 بعد مرور 12 عامًا من توقفه، في عام 2016، تمت مرة أخرى إيقاف العمل به، لكنه سيعود من جديد في أبريل من العام 2023.

فوائد العمل بالتوقيت الصيفي

يوفر العمل بالتوقيت الصيفي العديد من الفوائد، منها: