تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد وارتا سولار حيث بحثت الجماهير بشغف عن القناة الناقلة لمباراة الزمالك ضد أرتا سولار من جيبوتي وذلك في انطلاقة فريق الفارس الأبيض في كأس الكونفدرالية الإفريقية يأتي مشاركة الزمالك في كأس الكونفدرالية كجائزة لهم بعد أن تصدروا جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وحققوا المركز الثالث خلال الموسم الماضي والآن يتجه الفريق المصري إلى مواجهة البطل الجيبوتي أرتا سولار في دور الـ32 من هذه البطولة القارية.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد وارتا سولار

ستبث مباراة الزمالك وأرتا سولار في كأس الكونفدرالية على قناة أون تايم سبورت الفضائية المجانية وذلك بعدما تم التوقيع على اتفاقية مع الشركة الفرنسية المسؤولة عن تسويق اللقاء والحصول على حقوق البث هذا الإعلان الذي تم يوم الجمعة يعني أن المشجعين لن يفوتوا فرصة مشاهدة هذه المباراة المهمة بالنسبة للزمالك.

سيتم إدارة المباراة من قبل طاقم تحكيم قادم من جزر القمر بقيادة الحكم محمد العثماني سيتم مساعدته بواسطة سليمان أمل الدين كمساعد أول وعبد المجيد أزيلاني كمساعد ثاني بالإضافة إلى سليمان انسودان الذي سيكون حكمًا رابعًا سيقوم خالد عبد الله من تنزانيا بمراقبة سلوك المباراة.

ما هي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وارتا سولار

تم الإعلان عن قناة رسمية تقوم ببث اللقاء مباشرةً وهي شاشة بي ان سبورت 4 تعتبر هذه القناة واحدة من أهم وأشهر القنوات الرياضية التي تعمل بجودة عالية وتستخدم أحدث التقنيات في مجال البث المباشر لمن يرغب في مشاهدة المباراة عبر شاشة بي ان سبورت 4 يمكنهم تنزيل تفاصيل الاستقبال على أجهزتهم باستخدام الإعدادات التالية: