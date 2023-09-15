تردد قناة الجزائرية الأرضية Programme National الناقلة لمباراة الاهلي واتحاد العاصمة الجزائري في نهائي كأس السوبر الافريقي
تردد قناة الجزائرية الأرضية Programme National الناقلة لمباراة الاهلي واتحاد العاصمة الجزائري، حالة من الترقب بالوطن العربي من أجل مشاهدة مواجهة الاهلي ونظيرة اتحاد العاصمة مواجهة مرتقبة للغاية من اجل التتوج بأول القاب الموسم الجديد للنادي الاهلي المصري ونظيرة اتحاد العاصمة الجزائري أيضا، وستكون تلك المباراة منقولة علي قناة الجزائر الارضية ويمكن للجميع مشاهدة المباراة بدون توقف .
قناة الجزائرية الأرضية Programme National هي قناة تلفزيونية عامة جزائرية تابعة للتلفزيون الجزائري، تهدف القناة إلى تقديم مجموعة متنوعة من البرامج والمحتوى الترفيهي والإعلامي للجمهور الجزائري.
تردد قناة الأرضية الجزائرية نايل سات
- التردد: 11680
- معدل الترميز: 27500
- معامل الاستقطاب: أفقي H.
- الجودة : hd
- معامل تصحيح الخطأ : 5/6
تردد قناة الارضية الجزائرية 2023 على قمر هوت بيرد
|القمر الصناعي
|هوت بيرد
|التردد
|12577 (H)
|معدل الترميز
|27500
|الاستقطاب
|أفقي
|معامل تصحيح الخطأ
|3/4
|الجودة
|SD
تردد قناة الارضية الجزائرية الاولي hd على قمر استرا
|القمر الصناعي
|استرا
|التردد
|12577 (H)
|معدل الترميز
|27500
|الاستقطاب
|أفقي
|معامل تصحيح الخطأ
|3/4
|الجودة
|SD
جميع ترددات قناة الارضية الجزائرية بدون تشفير
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|القمر الصناعي
|11680
|27500
|H
|نايل سات
|11597
|22000
|V
|Astra
|11785
|27500
|V
|سهيل عرب سات
|12674
|20740
|H
|Ses 4 Nss 7
|11679
|27500
|H
|Eutelsat 7 west A
|11060
|23700
|H
|Atlantic Bird
|12577
|27500
|H
|Hot Bird
|3884
|27500
|R
|ARabsat
|12232
|15910
|H
|Intelsat
قناة الجزائرية الأرضية Programme National
تغطي قناة الجزائرية الأرضية مجموعة واسعة من المواضيع بما في ذلك الأخبار الوطنية والدولية، البرامج الثقافية والترفيهية، البرامج الدينية، المسلسلات والأفلام الجزائرية والعربية، والرياضة. كما تقدم تغطية للأحداث الحية والبث المباشر للمناسبات والمسابقات الرياضية الهامة.