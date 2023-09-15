تردد قناة الجزائرية الأرضية Programme National الناقلة لمباراة الاهلي واتحاد العاصمة الجزائري في نهائي كأس السوبر الافريقي

تردد قناة الجزائرية الأرضية Programme National الناقلة لمباراة الاهلي واتحاد العاصمة الجزائري، حالة من الترقب بالوطن العربي من أجل مشاهدة مواجهة الاهلي ونظيرة اتحاد العاصمة مواجهة مرتقبة للغاية من اجل التتوج بأول القاب الموسم الجديد للنادي الاهلي المصري ونظيرة اتحاد العاصمة الجزائري أيضا، وستكون تلك المباراة منقولة علي قناة الجزائر الارضية ويمكن للجميع مشاهدة المباراة بدون توقف .

قناة الجزائرية الأرضية Programme National هي قناة تلفزيونية عامة جزائرية تابعة للتلفزيون الجزائري، تهدف القناة إلى تقديم مجموعة متنوعة من البرامج والمحتوى الترفيهي والإعلامي للجمهور الجزائري.

تردد قناة الأرضية الجزائرية نايل سات

التردد: 11680

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي H.

الجودة : hd

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

تردد قناة الارضية الجزائرية 2023 على قمر هوت بيرد

القمر الصناعي هوت بيرد التردد 12577 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 3/4 الجودة SD

تردد قناة الارضية الجزائرية الاولي hd على قمر استرا

القمر الصناعي استرا التردد 12577 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 3/4 الجودة SD

جميع ترددات قناة الارضية الجزائرية بدون تشفير

التردد معدل الترميز الاستقطاب القمر الصناعي 11680 27500 H نايل سات 11597 22000 V Astra 11785 27500 V سهيل عرب سات 12674 20740 H Ses 4 Nss 7 11679 27500 H Eutelsat 7 west A 11060 23700 H Atlantic Bird 12577 27500 H Hot Bird 3884 27500 R ARabsat 12232 15910 H Intelsat

قناة الجزائرية الأرضية Programme National

تغطي قناة الجزائرية الأرضية مجموعة واسعة من المواضيع بما في ذلك الأخبار الوطنية والدولية، البرامج الثقافية والترفيهية، البرامج الدينية، المسلسلات والأفلام الجزائرية والعربية، والرياضة. كما تقدم تغطية للأحداث الحية والبث المباشر للمناسبات والمسابقات الرياضية الهامة.