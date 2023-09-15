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تردد قناة الجزائرية الأرضية Programme National الناقلة لمباراة الاهلي واتحاد العاصمة الجزائري في نهائي كأس السوبر الافريقي

يس عليمنذ 34 دقيقة
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تردد قناة الجزائرية الأرضية Programme National الناقلة لمباراة الاهلي واتحاد العاصمة الجزائري، حالة من الترقب بالوطن العربي من أجل مشاهدة مواجهة الاهلي ونظيرة اتحاد العاصمة مواجهة مرتقبة للغاية من اجل التتوج بأول القاب الموسم الجديد للنادي الاهلي المصري ونظيرة اتحاد العاصمة الجزائري أيضا، وستكون تلك المباراة منقولة علي قناة الجزائر الارضية ويمكن للجميع مشاهدة المباراة بدون توقف .

قناة الجزائرية الأرضية Programme National هي قناة تلفزيونية عامة جزائرية تابعة للتلفزيون الجزائري، تهدف القناة إلى تقديم مجموعة متنوعة من البرامج والمحتوى الترفيهي والإعلامي للجمهور الجزائري.

تردد قناة الأرضية الجزائرية نايل سات

  • التردد: 11680
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل الاستقطاب: أفقي H.
  • الجودة : hd
  • معامل تصحيح الخطأ : 5/6

تردد قناة الارضية الجزائرية 2023 على قمر هوت بيرد

القمر الصناعيهوت بيرد
التردد12577 (H)
معدل الترميز27500
الاستقطابأفقي
معامل تصحيح الخطأ3/4
الجودةSD

تردد قناة الارضية الجزائرية الاولي hd على قمر استرا

القمر الصناعياسترا
التردد12577 (H)
معدل الترميز27500
الاستقطابأفقي
معامل تصحيح الخطأ3/4
الجودةSD

جميع ترددات قناة الارضية الجزائرية بدون تشفير

الترددمعدل الترميزالاستقطابالقمر الصناعي
1168027500Hنايل سات
1159722000VAstra
1178527500Vسهيل عرب سات
1267420740HSes 4 Nss 7
1167927500HEutelsat 7 west A
1106023700HAtlantic Bird
1257727500HHot Bird
388427500RARabsat
1223215910HIntelsat

 

قناة الجزائرية الأرضية Programme National

تغطي قناة الجزائرية الأرضية مجموعة واسعة من المواضيع بما في ذلك الأخبار الوطنية والدولية، البرامج الثقافية والترفيهية، البرامج الدينية، المسلسلات والأفلام الجزائرية والعربية، والرياضة. كما تقدم تغطية للأحداث الحية والبث المباشر للمناسبات والمسابقات الرياضية الهامة.

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يس عليمنذ 34 دقيقة
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