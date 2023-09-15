“لينك مظلتي PDF”.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الاخيرة العراق في عموم المحافظات

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023، من المقرر أن يتم الاعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الاخيرة في كافة محافظات العراق قريبا بعد الانتهاء من أعمال الفحص والتدقيق، حيث سترفع كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 عبر منصة مظلتي التابعة لوزارة العمل ليتم معرفة اسماء المستفيدين من الدعم الحكومي المخصص للفقراء والأرامل وغيرهم، ولذا نقدم لكم طريقة تحميل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023 عبر رابط منصة مظلتي، فتابعونا.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

وحاليا يجرى اعداد كشوف بها اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الاخيرة ليتم ارسالها إلى أحمد الأسدي وزير العمل العراقي حتى يعتمدها ويصدق عليها، ليتم الاستعداد للصرف قريبا من خلال المنافذ المعتمدة، وهناك عدة شروط لابد أن تنطبق عليك لتكون من المستفيدين من راتب الرعاية الاجتماعية، واليكم الآن طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الاخيرة عبر منصة مظلتي، فقط اتبع ما يلي:

قم بالدخول إلى منصة مظلتي.

اختر قائمة الخدمات الإلكترونية المتاحة أمامك.

اضغط على الرعاية الاجتماعية.

اختر اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023.

أدخل البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية، رقم البطاقة الذكية، واسم المحافظة.

اضغط على أيقونة الاستعلام لعرض تفاصيل الدعم على الفور.

اضغط على كلمة تحميبل ليتم تنزيل الكشوف على جهازك.

قم بفتح الكشوف وابحث عن اسمك.

ستكون هذه الخطوات مفيدة للمواطن الذي يرغب في معرفة ما إذا كان من المقبولين للاستفادة من دعم الرعاية الاجتماعية أم لا.

شروط المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

كما كشفت وزارة العمل العراقية عن شروط المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023، وهي: