10500 جنيه.. مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 بالزيادة الجديدة
بزيادة 10500 جنيه.. مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 بالزيادة الجديدة
تعد مرتبات شهر سبتمبر من أكثر الأمور التي يبحث عنها عدد كبير من المواطنين في مختلف محافظات مصر، حيث إن هذه الرواتب تأتي مع اقتراب العام الدراسي الجديد 2023-2024، الذي تقوم وزارة المالية بالإعلان عن صرفه في المواعيد المحددة، وذلك وفقًا لكل شريحة من الموظفين الراغبين بالحصول على رواتبهم، كما أنها تأتي بقيم الزيادة المقررة من قبل رئيس الجمهورية، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية، لكي يتعرف عليه الجميع.
موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023
أكدت وزارة المالية، أن صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 يوافق مع قدوم العام الدراسي الجديد وكذلك المولد النبوي الشريف الذي ينتظرها ملايين المسلمين والمسلمات حول العالم، لهذا فبداية الصرف تكون يوم 21 سبتمبر 2023، وتستمر عمليات الصرف حتى يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023، هذا مع العلم أن هناك إمكانية لصرف الرواتب عبر ماكينات الصراف الألي، وكذلك مكاتب البريد المتواجدة على مستوى الجمهورية وفي كافة المحافظات، كذلك يمكن الصرف من خلال البنوك الحكومية والخاصة، التي تتيحها وزارة المالية.
مرتبات شهر سبتمبر 2023 بالزيادة
حددت وزارة المالية قيمة رواتب العاملين في الدولة بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وفقًا لما يلي:-
- تصل رواتب الدرجة الوظيفية الممتازة إلى 10500 جنيه شهريًا.
- فضلاً عن أن الدرجة العليا تبلغ رواتبها إلى 8500 جنيه.
- كما أن درجة المدير العام يحصل على راتب قدره 7000 جنيه.
- إضافة إلى أن الدرجة الأولى تصل رواتبها إلى 6500 جنيه.
- رواتب الدرجة الثانية تبلغ نحو 5500 جنيه.
- بينما الدرجة الثالثة تصل الرواتب فيها إلى 5000 جنيه.