تردد قناة السعودية الآن على القمر صناعي نايل سات وعرب سات

تردد قناة السعودية الآن؛ حيث أعلن السيد وزير الإعلام السعودي ورئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتليفزيون سلمان يوسف الدوسري عن إطلاقه لفتاة السعودية الآن وذلك بمناسبة اليوم الوطني السعودي 93، وتُعد قناة السعودية الآن قناة حكومية تنقل كل الفاعليات والأحداث الرسمية والمؤتمرات التي تتم داخل المملكة السعودية وخارجها، لذلك أزداد البحث مؤخرًا5لز عن التردد الخاص بها، وسوف نوضح لكم بالتفصيل تردد قناة السعودية الآن في السطور التالية.

تردد قناة السعودية الآن

أزداد البحث عن التردد الخاص بقناة السعودية الآن على مختلف المنصات وذلك لكي يتمكن المواطنين السعوديين من ضبط القناة على جهاز الاستقبال الخاص بهم، وسوف نوضح لكم التردد الخاص بتلك القناة في السطور الآتية:

التردد على نايل سات: 12284.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

الاستقطاب: رأسي V.

التردد على القمر الصناعي عرب سات: 12149.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

الاستقطاب: أفقي H.

طريقة ضبط القناة السعودية الآن

على جهاز الاستقبال يمكن تنزيل قناة السعودية الآن على جهاز الاستقبال الخاص بك عن طريق إتباع الخطوات الآتية:

الضغط على زر Ok في ريموت التحكم لكي يتم فتح قائمة الضبط.

يتم الضغط ثانيًا على تركيب ثم اختيار تركيب يدوي.

كتابة التردد الخاص بالقناة ومعدل الترميز والاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ.

الضغط على زر البحث والانتظار بضع دقائق وسيتم تنزيل القناة على جهاز الاستقبال.

ما الذي سيتم نقله على قناة السعودية الآن

قناة السعودية الآن تقوم ببث كل الفاعليات والأحداث الرسمية والمؤتمرات المقامة في المملكة كما تقوم أيضًا بعرض صورة مشرفة عن المحتوى الوطني للعالم. موعد انطلاق قناة السعودية الآن ستقوم القناة بالبث المباشر على مدار اليوم من يوم السبت الموافق 23 سبتمبر الجاري.