رابط حجز تذاكر فيلم jawan الفيلم نجاحًا لافتًا يثبت أنه ليس مجرد فيلم عادي في عالم بوليوود إنه فيلم يعد الأسرع في تحقيق إيرادات تجاوزت خمسة مليارات روبية في صالات السينما حول العالم وذلك خلال فترة قصيرة للغاية وتحديداً في غضون أربعة أيام فقط.

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شاروخان الذي يعتبر واحدًا من أكثر نجوم بوليوود شعبيةً ونجاحًا يجسد دوره ببراعة في هذا الفيلم الذي يجمع بين الإثارة والدراما بشكل استثنائي يروي الفيلم قصة معقدة تتناول قضايا اجتماعية هامة وتأثيرها على الفرد والمجتمع.

تظهر هذه النتائج الرائعة أن بوليوود لا تزال تملك القدرة على إنتاج أفلام تحقق نجاحًا هائلًا على الصعيدين المحلي والدولي إن فيلم Jawan يمثل مثالًا جديدًا على قوة وجاذبية صناعة السينما الهندية في العالم.

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الهند تستغل فيلم جوان للتوعية حول السلامة

استجابت الشرطة الهندية بطريقة مبتكرة وفريدة لتعزيز التوعية بسلامة الطرق عبر استخدام شخصية النجم الشهير شاروخان من فيلم جوان تم اعتماد هذا الإجراء من قبل شرطة ولايتي دلهي وأتار براديش بهدف نقل رسائل هامة للجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي.

فيلم جوان الذي تم إخراجه بأمانة من قبل المخرج أتلي يعتبر من الأعمال السينمائية التي تأتي بفكرة جديدة وجريئة يضم الفيلم فريقًا نجميًا من جنوب الهند حيث يقوم نايانثارا وفيجاي سيثوباثي بأدوار بارزة تروي قصة حب معقدة تجمع بين البطل وعدوه بالإضافة إلى شاروخان يتميز الفيلم بأداء رائع من سانيا مالهوترا وبرياماني في أدوار محورية.

استفادت الشرطة من شعبية شاروخان وتأثيره الكبير على الجماهير لنشر رسائل توعية حول سلامة الطرق استخدموا شخصيته لجذب انتباه المتابعين وتسليط الضوء على مخاطر القيادة الغير مسؤولة وضرورة الامتثال لقوانين المرور.

هذه المبادرة تظهر الإبداع والاهتمام الذي توليه السلطات لسلامة المواطنين وتعكس أهمية استخدام وسائل مختلفة لنشر الوعي بمسائل السلامة على الطرق بفضل مثل هذه الجهود يمكن تقليل حوادث الطرق والمخاطر المرتبطة بها وتعزيز سلامة المجتمع بشكل عام.