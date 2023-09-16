إجازة مدفوعة الأجر افرح وهيص” الحكومة تعلن موعد إجازة المولد النبوي 2023 لجميع موظفي القطاع الكومي والخاص

مع اقتراب ذكرى المولد النبوي الشريف للعام الهجري 1445 والميلادي 2023، أعلن مجلس الوزراء موعد إجازة المولد النبوي 2023 للحكومة والقطاع الخاص، ويترقب الجميع هذا الحدث المهم، بالإضافة إلى تبادل التهاني والرسائل بين المواطنين في هذه المناسبة، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف على موعد إجازة المولد النبوي الشريف.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف

فيما يتعلق بموعد إجازة المولد النبوي 2023 للحكومة والقطاع الخاص، تم نشر القرار الرسمي من قبل د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث يشير القرار إلى أن يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص.

استثناءات تنظيمية للإجازة في القطاعين الحكومي والخاص

تتضمن الإجازة المنظمة للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص بعض الاستثناءات التنظيمية، فالفئات التي تخضع لقوانين معينة تحمل تفصيلات مختلفة تجاه إجازة المولد النبوي الشريف، بالتحديد هناك فئتان رئيسيتان: الفئات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية الذي ينظمه رئيس مجلس الوزراء، والفئات الخاضعة لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، يتم تحديد إجازة المولد النبوي لهذه الفئات من خلال كتب دورية تحدد الاستحقاقات والإلتزامات المتعلقة بهذا اليوم.

إجازة رسمية وممتدة للعاملين في الحكومة

من الملفت للنظر أن إجازة المولد النبوي للعاملين في الحكومة ستكون مميزة هذا العام بالنسبة لهم، إذ سيحصلون على فترة إجازة تمتد لثلاثة أيام متتالية، هذا يعني أنهم سيستمتعون بفرصة طويلة للاحتفال بالمناسبة والاستمتاع بأوقات الراحة، حيث يتم احتساب يومي الجمعة والسبت كجزء من عطلة الأسبوع الأساسية للعاملين في الحكومة.

القطاع الخاص ينتظر الإعلان الرسمي

فيما يخص القطاع الخاص من المتوقع أن تصدر وزارة العمل قريبًا إعلانًا رسميًا بشأن موعد إجازة المولد النبوي الشريف للعام 2023، ومن المفترض أن تكون هذه الإجازة في يوم الخميس 28 سبتمبر، بناءً على ما تم تحديده من قبل مجلس الوزراء، يعني هذا أن العاملين في القطاع الخاص سيشتركون أيضًا في فرصة الاحتفال والراحة في هذا اليوم المهم.