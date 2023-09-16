لأصحاب المعاشات هللو وانبسطو”.. صرف 450 جنيه للمعاشات لشهر اكتوبر 2023 علاوة غلاء المعيشة الحكومة توضح الحقيقة

في الفترة الأخيرة انتشرت شائعات حول زيادة الأجور والمعاشات للموظفين والمتقاعدين في مصر دون أساس من الحقائق الرسمية، تلك الشائعات تم ترويجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت، ولكن لا يوجد أي قرار رسمي صادر عن الحكومة أو قانون يحدد مدى ومواعيد تلك الزيادات.

حقيقة صرف 450 جنيه للمعاشات

تم نشر أخبار تفيد بزيادة بقيمة 450 جنيهًا في الأجور للموظفين، وزيادة بنسبة 15% في المعاشات، ولكن هذه الأنباء لا تستند إلى مصادر موثوقة أو قرارات رسمية، الزيادات في الأجور والمعاشات عادةً تتم بناءً على قوانين وقرارات صادرة عن الحكومة، وتحدد بموجبها المدى والشروط لهذه الزيادات.

وفيما يتعلق بزيادة الأجور فإنها مقررة ومخطط لها أن تتم في يوليو 2024 وفقًا لقانون الخدمة المدنية الذي ينص على ذلك، الحكومة قد اتخذت بعض الإجراءات استجابةً لارتفاع الأسعار والتضخم، بما في ذلك زيادة مؤقتة في المرتبات والعلاوات.

تهدف هذه الزيادات إلى مواجهة الارتفاع الكبير في الأسعار وتحسين وضع الموظفين والمتقاعدين، تأتي هذه الأمور في سياق الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، والتي تتطلب إجراءات تحفيزية لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

المرتبات بعد توجيهات الرئيس

الدرجة المرتب (جنيه) الدرجة السادسة (الحد الأدنى للأجور) 3500 الدرجة الخامسة 4000 موظفو الدرجة الثالثة 5000 الدرجة الثانية وما يعادلها 5500 موظفي الدرجة الأول وما يعادلها 6500 درجة الدير العام 7000 موظفي الدرجة العالية وما يعادلها (الحد الأدنى للأجور) 8500 حملة الماجستير 6000 حملة الدكتوراه 7000

حقيقة زيادة المعاشات

تم تداول بعض الأنباء حول زيادة المعاشات للمتقاعدين بنسبة 15%، والتي يستفيد منها حوالي 11 مليون شخص، ويردد أن هذه الزيادة ستكون في بداية كل شهر بمعاشاتهم، ولكن يجب التنويه أنه حتى الآن، لم يصدر أي قرار رسمي بزيادة المعاشات، ولا يزال زمن تنفيذ الزيادة غير واضح، وفي الواقع تشير القوانين الحالية إلى أن زيادة المعاشات تحدث في شهر يوليو من كل عام بنسبة لا تزيد عن 15%، ويحدد هذا وفقاً لقانون المعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019.

تحدد المادة 35 من القانون نفسه أن زيادة المعاشات المستحقة تتم في 30 يونيو، وتطبق في أول يوليو من كل عام، ولا يمكن تجاوز الزيادة المحددة في القانون والتي تبلغ 15%. وهذا يمثل الحد الأقصى لزيادة المعاشات ولا يمكن تجاوزه.