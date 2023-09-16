“هنا pdf” أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2023 الدفعة الخامسة موقع وزارة العمل العراقي | تحميل كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2023

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق

في هذا السياق، نسعى إلى تقديم تفاصيل جديدة وموثوقة حول إعلان أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق، يأتي هذا الإعلان كخطوة مهمة لتقديم الدعم المالي للأفراد والأسر الذين يعانون من صعوبات اقتصادية، ويهدف إلى تحسين جودة حياتهم وتخفيف الأعباء المالية التي يواجهونها، حيث تقوم وزارة العمل العراقية بعملية تتبع دقيقة لأسماء المستفيدين في الوجبة الأخيرة في كل مرحلة من مراحل التنفيذ، يتم اختيار الأسر المستحقة لهذه المساعدات المالية الشهرية بعناية لضمان وصول الدعم إلى من يحتاجه بشكل أكبر.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2023