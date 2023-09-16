“هنا pdf” أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2023 الدفعة الخامسة موقع وزارة العمل العراقي | تحميل كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2023
أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق
هناك بحث مكثف على محرك البحث جوجل عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق، حيث تُظهر قائمة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الدفعة الخامسة لعام 2023 اهتمامًا كبيرًا بين العديد من المواطنين في العراق، إذ يتزايد بشكل ملحوظ معدل البحث على محرك البحث جوجل في هذا السياق، نظرًا لأن الأشخاص المؤهلين بشدة يعتمدون بشكل كبير على الدعم المالي نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهونها.
أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق
في هذا السياق، نسعى إلى تقديم تفاصيل جديدة وموثوقة حول إعلان أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق، يأتي هذا الإعلان كخطوة مهمة لتقديم الدعم المالي للأفراد والأسر الذين يعانون من صعوبات اقتصادية، ويهدف إلى تحسين جودة حياتهم وتخفيف الأعباء المالية التي يواجهونها، حيث تقوم وزارة العمل العراقية بعملية تتبع دقيقة لأسماء المستفيدين في الوجبة الأخيرة في كل مرحلة من مراحل التنفيذ، يتم اختيار الأسر المستحقة لهذه المساعدات المالية الشهرية بعناية لضمان وصول الدعم إلى من يحتاجه بشكل أكبر.
شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2023
- الحصول على الجنسية العراقية.
- وجود دخل منخفض وفقر أو متعففين: ينبغي أن يكون لدى الأسرة دخل منخفض، وأن تكون الأسرة فقيرة أو متعففة من الناحية الاقتصادية.
- عدم امتلاك أموال أو عقارات: يجب أن لا تمتلك الأسرة أموالًا كبيرة أو عقارات ذات قيمة عالية.
- عدم وجود تأمين صحي على الحياة أو تأمين اجتماعي.
- وجود عائلة مكونة من أربعة أفراد على الأقل.
- تقديم المستندات التي تثبت الوضع المالي والاجتماعي.
- التسجيل في دائرة الشؤون الاجتماعية.
- عدم تجاوز العمر المحدد: ينص الشرط على عدم تجاوز الرجال سن الـ 60 عامًا، وعلى السيدات أن تكون في الفترة العمرية بين 15 و50 عامًا.
رابط أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق 2023
لوصول إلى برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق، يمكنك اتباع الخطوات التالية:
- زيارة موقع وزارة العمل العراقية.
- أو يمكنك الانتقال مباشرة إلى المنصة المعروفة بـ “منصة مظلتي“.
- اختر خيار “قائمة الرعاية الاجتماعية”.
- سيُطلب منك إدخال رقم بطاقتك الذكية واسم الوجبة التي تستحقها.
- قم بملء البيانات المطلوبة بدقة وبحسب المعلومات الصحيحة.
- بعد ذلك، قم بإدخال الكود المرئي المكون من (خمسة) أرقام للتحقق من هويتك.
- بمجرد استيفاء جميع الخطوات والمعلومات بشكل صحيح، يمكنك تنزيل ملفات المستفيدين من الوجبة التاسعة.
متى يتم اطلاق الدفعة الخامسة من الرعاية الاجتماعية 2023
بالنسبة لموعد إطلاق الدفعة الخامسة، أكد السيد كرار العبيدي عبر صفحة موقع مظلتي على فيس بوك أن الدفعة الخامسة ستُطلق بشكل نهائي بعد اكتمال مراسم الزيارة الأربعين بمدة تتراوح بين يومين أو أكثر بقليل. هذا التصريح يُعتبر نهائيًا ويؤكد على إطلاق الدفعة الخامسة في وقت قريب.